Многие предприниматели в Талдыкоргане не знали, что такое декларация о соответствии, когда специалисты их требовали у продавцов. Более того, с удивлением у нас же спрашивали, что это такое?

Декларация соответствия — это официальный документ технического регулирования, подтверждающий соответствие продукции требованиям стандартов безопасности и качества, уточнила юрист Жанна Биятан.

На все виды продовольственного товара декларации в Республике Казахстан должны быть декларации о соответствии.

Декларация соответствия выдается по правилам технических регламентов ЕАЭС и имеет юридическую силу на территории странах ЕАЕС без получения дополнительных разрешений.

Оформив декларацию ЕАС, производитель Казахстана либо импортер может реализовывать товары не только в Казахстане, но и в России, Белоруссии, Кыргызстане, Армении.

Оформление декларации о соответствии

Процедура декларирования включает два этапа:

лабораторные испытания;

регистрация в реестре.

Сначала проводятся испытания, затем выдается протокол испытаний. Чтобы зарегистрировать декларацию, необходимы копии документов, образцы изделий и наличие электронной подписи у предприятия, затем присваивается знак обращения ЕАС.

В самом центре города нам так и не предъявили декларацию о соответствии на китайский корн-дог (жаренные сосиски в тесте), а в другом известном магазине обещали отправить декларацию на фри через мессенджер WatsApp, но ввиду отсутствия у продавца, мы так и не получили. Кроме того по базе данных сертификатов и декларации о соответствии на сайте Евразийской экономической комиссии – Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, а также в казахстанском реестре, не нашли регистрацию данных продуктов, говорит Жанна Биятан.

Кроме того, лаборанты РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по области Жетысу нашли ряд несоответствии техническим регламентам Евразийского экономического союза (ранее – Таможенного Союза):

Фото: Жанна Биятан

Протокола исследования на соли тяжелых металлов и микробиология в китайском корндоге показали в пределах нормы, однако протоколом №1168/4955/РО2400623 от 11.07.2024 года нет информации о сроке годности, а также не соблюдены требования пункта 1 подпункта 4.1 статьи 4 ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", поэтому не представляется возможным полностью оценить.

Фото: Жанна Биятан

Тяжелые металлы: свинец, мышьяк, кадмий, афлатоксин, а также микробиологические показатели в фри agrarfrost Germany показали допустимыми.

Вместе с тем, несоответствия к техническому регламенту, утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года №881, а также Закону РК "О языках в Республике Казахстан" от 11.07.1997 года были обнаружены в следующем:

Нет состава пищевой продукции;

Нет сведении о пищевой ценности;

Нет сведений о массе;

Условия хранения не указаны;

Наименование и местонахождение изготовителя, импортера не указаны;

Отсутствует единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ТС;

Отсутствует информация на государственном языке.

Также имелись не несоответствия к техническому регламенту, утвержденному Решением Комиссии таможенного союза от 16 августа 2011 года № 769:

Пиктограмма и символ (обозначения или буквенное обозначение материала, из которого изготовлена упаковка), а также петля Мебиуса отсутствовали.

"Нас немного удивляют продукты, привезенные из Республики Беларусь. Практически в каждом городе закупали продукты соседей по ЕАЕС для исследования, но несоответствия одни и те же. Теперь и в городе Талдыкорган продали несоответствующие требованиям пункта 1 подпункта 4.1 статьи 4 ТР ТС 022/2011. Несмотря на это представители-юристы белорусских компании отрицают такие факты реализации, хотя протоколом и фотографиями все было зафиксировано. Я считаю, что такие продукты не должны быть реализованы в Казахстане, кроме того считаю неуважением по отношению казахскоговорящим гражданам", – рассказывает юрист потребителей Биятан Жанна.

Образец №3: копченная колбаса Финский сервелат, производства Республика Беларусь.

Фото: Жанна Биятан

Протоколами комплексного исследования финского сервелата, нитриты, массовая доля жира, микробиологические показатели, а также показатели на соли тяжелых металлов установлены в пределах допустимого, но протоколом №1206/5247/РО2400646 от 17.07.2024 года усыновлено отсутствие информации на казахском языке.



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