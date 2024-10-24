Картошка фри и корн-дог без декларации продавались в Талдыкоргане
Декларация соответствия — это официальный документ технического регулирования, подтверждающий соответствие продукции требованиям стандартов безопасности и качества, уточнила юрист Жанна Биятан.
На все виды продовольственного товара декларации в Республике Казахстан должны быть декларации о соответствии.
Декларация соответствия выдается по правилам технических регламентов ЕАЭС и имеет юридическую силу на территории странах ЕАЕС без получения дополнительных разрешений.
Оформив декларацию ЕАС, производитель Казахстана либо импортер может реализовывать товары не только в Казахстане, но и в России, Белоруссии, Кыргызстане, Армении.
Оформление декларации о соответствии
Процедура декларирования включает два этапа:
- лабораторные испытания;
- регистрация в реестре.
Сначала проводятся испытания, затем выдается протокол испытаний. Чтобы зарегистрировать декларацию, необходимы копии документов, образцы изделий и наличие электронной подписи у предприятия, затем присваивается знак обращения ЕАС.
В самом центре города нам так и не предъявили декларацию о соответствии на китайский корн-дог (жаренные сосиски в тесте), а в другом известном магазине обещали отправить декларацию на фри через мессенджер WatsApp, но ввиду отсутствия у продавца, мы так и не получили. Кроме того по базе данных сертификатов и декларации о соответствии на сайте Евразийской экономической комиссии – Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, а также в казахстанском реестре, не нашли регистрацию данных продуктов, говорит Жанна Биятан.
Кроме того, лаборанты РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по области Жетысу нашли ряд несоответствии техническим регламентам Евразийского экономического союза (ранее – Таможенного Союза):
Фото: Жанна Биятан
Протокола исследования на соли тяжелых металлов и микробиология в китайском корндоге показали в пределах нормы, однако протоколом №1168/4955/РО2400623 от 11.07.2024 года нет информации о сроке годности, а также не соблюдены требования пункта 1 подпункта 4.1 статьи 4 ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", поэтому не представляется возможным полностью оценить.
Фото: Жанна Биятан
Тяжелые металлы: свинец, мышьяк, кадмий, афлатоксин, а также микробиологические показатели в фри agrarfrost Germany показали допустимыми.
Вместе с тем, несоответствия к техническому регламенту, утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года №881, а также Закону РК "О языках в Республике Казахстан" от 11.07.1997 года были обнаружены в следующем:
- Нет состава пищевой продукции;
- Нет сведении о пищевой ценности;
- Нет сведений о массе;
- Условия хранения не указаны;
- Наименование и местонахождение изготовителя, импортера не указаны;
- Отсутствует единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ТС;
- Отсутствует информация на государственном языке.
Также имелись не несоответствия к техническому регламенту, утвержденному Решением Комиссии таможенного союза от 16 августа 2011 года № 769:
Пиктограмма и символ (обозначения или буквенное обозначение материала, из которого изготовлена упаковка), а также петля Мебиуса отсутствовали.
"Нас немного удивляют продукты, привезенные из Республики Беларусь. Практически в каждом городе закупали продукты соседей по ЕАЕС для исследования, но несоответствия одни и те же. Теперь и в городе Талдыкорган продали несоответствующие требованиям пункта 1 подпункта 4.1 статьи 4 ТР ТС 022/2011. Несмотря на это представители-юристы белорусских компании отрицают такие факты реализации, хотя протоколом и фотографиями все было зафиксировано. Я считаю, что такие продукты не должны быть реализованы в Казахстане, кроме того считаю неуважением по отношению казахскоговорящим гражданам", – рассказывает юрист потребителей Биятан Жанна.
Образец №3: копченная колбаса Финский сервелат, производства Республика Беларусь.
Фото: Жанна Биятан
Протоколами комплексного исследования финского
сервелата, нитриты, массовая доля жира, микробиологические показатели, а также
показатели на соли тяжелых металлов установлены в пределах допустимого, но
протоколом №1206/5247/РО2400646 от
17.07.2024 года усыновлено отсутствие информации на казахском языке.
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