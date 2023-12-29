Как подготовиться к подаче декларации

С 1 января 2024 года декларацию должны представить руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Это требование распространяется и на бездействующие и приостановившие деятельность ИП. Как подготовиться к декларированию, расскажет Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов МФ РК сообщили, что необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане.

В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.

Поэтому перед заполнением декларации нужно:

подготовить соответствующие подтверждающие документы;

разместить сумму, превышающую 34,5 млн тенге, на банковских счетах до 31 декабря 2023 года;

нотариально удостоверить долги и требования, имеющиеся на 31 декабря 2023 года, до даты подачи первоначальной декларации;

провести оценку имущества, стоимость единицы которой на 31 декабря 2023 года свыше 3,5 млн тенге, до момента подачи декларации;

А также необходимо проверить наличие активов и обязательств в Казахстане на сайтах:

по ценным бумагам https://portal.kacd.kz;

по договорам о долевом участии в жилищном строительстве https://homeportal.kz; https://www.gov.kz/services/3910?lang=ru;

по объектам интеллектуальной собственности, авторского права https://gosreestr.kazpatent.kz;

по имуществу, переданному в доверительное управление https://egov.kz/cms/ru/services/pass077_mu;

По наличию дебиторской/кредиторской задолженности (договор займа) необходимо направить запрос в Республиканскую нотариальную палату посредством системы Doculite.

Декларирование задолженности физлица

Одним из условий при заполнении "входной" (форма 250) декларации об активах и обязательствах является отражение долгов и требований, имеющихся на 31 декабря 2023 года.

То есть, казахстанцы должны отразить в декларации свои долги перед другими физическими или юридическими лицами. Также отражаются долги, подлежащие возврату этому физическому лицу другими лицами.

Согласно нормам Налогового кодекса договора займа должны они быть нотариально удостоверены. Это позволит обеспечить достоверное отражение размера долга и обязательств физического лица.

Порядок удостоверения договоров регламентируется главой 8 ЗРК "О нотариате", сроки совершения нотариальный действий определены статьей 40 (в день предъявления всех необходимых для этого документов и уплаты государственной пошлины).

Таким образом, договоры и иные документы необходимо нотариально удостоверить до момента подачи первоначальной декларации (срок представления до 15 сентября 2024 года).

Республиканская нотариальная палата подтвердила право физических лиц по удостоверению указанных договоров (заключенные до 31 декабря 2023 года) в указанный период.

Вместе с тем отмечается, что отражение долгов и обязательств возможно только в первоначальной декларации, дополнения не будут приняты.

При этом договоры банковского займа не подлежат отражению в декларации.

Остальные договоры, заключенные с юридическими лицами (включая микрофинансовые организации), подлежат отражению в декларации.

По всем возникающим вопросам, связанным с порядком удостоверения договоров займа, необходимо обращаться в региональные нотариальные палаты, для получения консультации (адреса нотариальных палат размещены на сайте www.notariat.kz).

Декларирование наличных денег

Учитывая незначительный объем наличных денег в обороте страны, при декларировании каждый гражданин может отразить наличные деньги в сумме не более 34,5 млн тенге (10 000 МРП). Наличие иных денежных средств подтверждается банками второго уровня.



Налоговым кодексом предусмотрена обязанность банков представлять в налоговые органы сведения о банковских счетах налогоплательщиков. Это требование не противоречит нормам Конституции, так как ограничения этого права допускаются в определенных случаях.

"В этой связи, нормы Закона "О банках и банковской деятельности" (статья 50) и Налогового кодекса (статья 30) предусматривают раскрытие банковской тайны для целей налогообложения", - пояснили в КГД.



При этом необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.

Декларирование имущества и подарков

Казахстанцы в декларации об активах и обязательствах по желанию могут указать ценное имущество стоимостью свыше 3,5 млн тенге (1 000 МРП).

К такому имуществу относится любое дорогостоящее имущество, находящееся как в РК, так за рубежом, например, культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные и другое ценное имущество, а также объекты незавершенного строительства.

Указанное имущество декларируется при наличии оценочной стоимости по состоянию на 31 декабря 2023 года. При этом оценку нужно сделать до момента представления декларации (не позднее 15 сентября 2024 года).

Ценные подарки декларируются, если они получены в виде:

недвижимости и транспорта, зарегистрированные за рубежом, доли в иностранной компании. При этом квартира, транспорт, доли участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированные в Казахстане, отражать не нужно;

наличных денег в пределах 34,5 млн тенге (10 000 МРП);

доли в жилищном строительстве, ценных бумаг, цифровых активов, инвестиционного золота.

другого имущества – отражается по желанию, если стоимость за единицу такого подарка превышает 3,5 млн тенге (1000 МРП). Такая оценка должна быть проведена независимым оценщиком по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Декларирование животных и птиц

В декларации об активах и обязательств по желанию можно указать животных и птиц дорогих пород, стоимость которых превышает стоимость 3,5 млн тенге (1000 МРП) за единицу. Например, породистый скакун, экзотическое животное или птица.

Животные и птицы для разведения или использования в собственных нуждах декларировать не нужно. Сведения по сельскохозяйственным и домашним животным органы государственных доходов получают от уполномоченных органов.

Каким образом налоговые органы узнают о доходах из зарубежных источников

Министерство финансов с 2021 года получает сведения о доходах казахстанских граждан, поступивших на счета в иностранных банках. Эти данные поступают согласно многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (CRS) в рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам (Страсбург, 25 января 1988 года).

Ежегодно поступают сведения от 80 стран, основные страны – это ОАЭ, Великобритания, Турция, Франция и другие.

Поступающие сведения используются исключительно для налогового администрирования с целью определения налоговых обязательств по индивидуальному подоходному налогу.

Корректировка декларации

Любые ошибки или неточности граждане вправе устранить самостоятельно путем подачи дополнительной декларации в пределах срока исковой давности, предусмотренного Налоговым кодексом.

Как проводится налоговый контроль доходов физических лиц

Вначале проводится автоматический камеральный контроль – мониторинг расходов физических лиц следующим образом:

проверяется наличие/отсутствие декларации;

выявляется факт неотражения доходов и имущества в декларации и занижение доходов.

Затем в отношении граждан не устранившим нарушения по итогам камерального контроля проводится налоговая проверка.

Какие гарантии обеспечения информационной безопасности и недопущения утечки данных

Информационные системы Комитета госдоходов работают в закрытом контуре, без выхода в интернет. Это обеспечивает сохранность всех сведений, полученных от налогоплательщиков.

Ежеквартально Государственная техническая служба проводит мониторинг обеспечения информационной безопасности систем Комитета госдоходов.

Кроме того, доступ к декларациям имеют ограниченный круг сотрудников, которую несут персональную ответственность, включая административную и уголовную ответственность.

Административная ответственность физических лиц

За непредставление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение, за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 51 750 тенге (15 МРП).

За представление неполных, недостоверных сведений в декларации на первый раз – предупреждение, за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 10 350 тенге (3 МРП).

За сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года – штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение – штраф в размере 300%.

Что будет если человек не хочет сдавать декларацию и готов оплачивать административный штраф каждый год

С 2025 года непредставление физлицом декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, считается подтверждением отсутствия у такого физического лица:

доходов, подлежащих обложению физическим лицом самостоятельно;

факта приобретения, отчуждения, безвозмездного получения имущества.

В случае приобретения таким лицом имущества, его стоимость будет признаваться доходом и облагаться подоходным налогом.

Вместе с тем, за сокрытие объектов налогообложения предусмотрен штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение штраф в размере 300%.

Кто должен представить декларацию с 1 января 2024 года

С 1 января 2024 года декларацию должны представить руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

Данное требование также распространяется на бездействующих и приостановивших деятельность лиц.

Поскольку согласно нормам Гражданского кодекса филиалы и представительства не являются юридическими лицами, у руководителей филиалов и представительств в 2024 году обязательство по представлению декларации не возникает.

Также в 2024 году декларацию об активах и обязательствах не представляют лица, занимающиеся частной практикой.

Что необходимо указать в декларации

Система всеобщего декларирования заключается в предоставлении всеми гражданами декларации об активах и обязательств, в которой отражаются все зарубежные активы, движимое, недвижимое имущество физического лица. Такие как:

• недвижимость и транспорт за рубежом;

• деньги в иностранном банке свыше 3,5 млн тг (1 000 МРП);

• доля участия в иностранной компании;

• ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и др.);

• договор долевого участия (доля в жилом здании);

• инвестиционное золото (золото в слитках);

• объекты интеллектуальной собственности и авторского права;

• наличные деньги в пределах 34,5 млн. тенге (10 000 МРП );

• нотариально заверенные договора займов с другими лицами.

• другое имущество (по желанию), стоимостью свыше 3,5 млнтг (культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные и др.) – оценку нужно сделать до срока сдачи декларации (не позднее 15 сентября 2024 года) по состоянию на 31 декабря 2023 года.

В последующем ежегодно представляется декларация о доходах и имуществе (форма 270.00), в которой отражаются доходы, полученные за календарный год, сведения о приобретении либо отчуждении имущества как в Казахстане, так и за рубежом, а также источники покрытия расходов на их приобретение.

Так, в декларации о доходах и имуществе отражаются:

• доходы (от сдачи в аренду, продажи недвижимости, транспорта, ценных бумаг, доходы из-за рубежа и др.)

• налоговые вычеты (расходы на медуслуги, образование, выплаты по ипотеке, вычет для многодетных семей)

• приобретение/отчуждение имущества, включая безвозмездно полученное (недвижимость, транспорт, ценные бумаги, цифровые активы и др.)

• источники приобретения дорогостоящего имущества

• ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и др.)

• договор долевого участия (доля в жилом здании)

• инвестиционное золото (золото в слитках)

• нотариально заверенные договора займов физических лиц

• доля участия в иностранной компании

• недвижимость и транспорт за рубежом

• деньги в иностранном банке свыше 7,3 тыс. долларов (1000 МРП).

Декларацию необходимо представить до 15 сентября 2024 года по месту своего жительства.



Декларацию можно представить через веб-порталы "Кабинет налогоплательщика", "Электронного правительства", мобильные приложения "e-salyqАzamat", Halyk, Bank Centercredit. Также граждане вправе представить декларацию на бумажном носителе по почте либо в явочном порядке.

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