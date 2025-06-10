Как без стресса переучить кошку точить когти в нужном месте
Ветеринары объясняют: царапание вертикальных поверхностей – важный элемент поведения кошки. Это помогает ей размять мышцы, освободиться от старого слоя когтей и оставить запаховые следы, подтверждающие ее присутствие. Но, к сожалению, в условиях квартиры роль дерева часто берут на себя обои.
Еще одним фактором может стать стресс. Ремонт, переезд, появление новых членов семьи или животных. В таких случаях кошка использует царапание как способ восстановить контроль над пространством.
Также некоторые животные перенимают такое поведение еще в раннем возрасте.
Чтобы обезопасить интерьер, специалисты рекомендуют установить когтеточку подходящего формата: вертикальную, горизонтальную или угловую – в зависимости от предпочтений питомца и характера его "вреда".
Разместить ее следует прямо на том месте, где животное чаще всего точит когти.
Кроме того, можно сделать стены непривлекательными: нанести специальный спрей с цитрусовыми ароматами или домашнюю смесь из уксуса и воды. Эфирные масла лаванды и мяты тоже отпугивают кошек.
Следующий совет выглядит так. Важно формировать мягкие ассоциации: если животное начинает точить обои, можно издать резкий звук, например, хлопнуть в ладоши или слегка прыснуть водой – не в кошку, а в ее сторону.
Как отмечено в публикации издания "Стерлеград", стрижка когтей каждые 2-3 недели тоже помогает снизить желание точить их об мебель.
Однако ветеринары предостерегают от использования силиконовых накладок (антицарапок) – они мешают кошке втягивать когти и нарушают ее естественные движения.
Главное – не прибегать к агрессии.
"Физическое наказание только усугубит поведение и разрушит доверие. Терпение, понимание и правильные альтернативы помогут переучить кошку без ущерба для ее психики и обстановки в доме", – уверены эксперты.
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