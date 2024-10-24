Потребительская проверка выявила просроченные молочные изделия в Таразе

Просроченные молочные изделия, несоответствующие техническому регламенту, продали в Жамбылской области. Кто виноват: бессильный эпидемиологический контроль или центры экспертизы, которые не оформили протоколы соответствующим образом?

В очередной раз под микроскопы попали белорусские изделия и несоответствия были аналогичными с теми продуктами, которые были закуплены и в других городах. Теперь и в городе Таразе продали несоответствующие пункту 1 подпункта 4.1 статьи 4 ТР ТС 022/2011 молочные продукты. По словам контролирующих органов, юристы белорусской компании отрицали факт реализации таких продуктов, хотя протоколом и фотографиями все было зафиксировано.

"Я считаю, что такие продукты не должны быть реализованы в Казахстане. Не думаю, что так легко реализовывались бы в соседних странах наши продукты, если маркировку нанесли бы на казахском языке. Я уверена, что такие продукты казахстанцы не импортировали бы, а в странах ЕАЕС не разрешили бы продавать такие продукты своим потребителям-гражданам. Кроме того оказалась недовольной результатами соответствующих контрольных органов Минздрава РК, а также экспертов, производивших исследования", – рассказывает юрист потребителей Жанна Биятан.

В рамках реализации социального проекта представители общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" на этот раз положили в корзину исследования:

Фото: Жанна Биятан

Образец №1: Молоко питьевое ультрапастеризованное "Бабушкина крынка", м. д. ж. 1,5%.



Оглашаем несоответствия в продукте согласно ТР ТС 022/2011:

Наименование пищевого продукта на государственном языке не указано; Состав на государственном языке не указан; Условия хранения на государственном языке не указаны; Наименование и местонахождение изготовителя пищевого продукта на государственном языке не указаны; Пищевая и энергетическая ценность на 100 г продукта на государственном языке не указаны; Информация для потребителя на государственном языке отсутствует.

Оглашаем несоответствия в продукте согласно ТР ТС 033/2013:

Наименование продукта переработки молока на государственном языке не указаны; Массовая доля жира на государственном языке не указаны; Наименование и местонахождение изготовителя продуктов переработки молока и организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на территорий Союза, зарегистрированной на территории Союза на государственном языке не указаны; Состав продукта переработки молока с указанием входящих в него компонентов на государственном языке не указаны.

Фото: Жанна Биятан

Образец №2: Славянские традиции "Кефир с массовой долей жира 3,2%.



Здесь такие же были несоответствия к ТР ТС 022/2011 и ТР ТС 033/2013.

Вместе к тем данный кефир с истекшим сроком протоколом РО-24-13608 от 10 октября 2024 года установлено, что срок годности продукта истек:

дата изготовления – 19 августа 2024 года;

срок годности – 30 сентября 2024 года;

дата отбора продукта – 1 октября 2024 года.

В соответствии с Кодексом РК "О ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК продукция, представляющая опасность для жизни и здоровья населения, – состояние продукции, свидетельствующее о наличии риска, связанного с вредным воздействием на здоровье человека при ее применении или употреблении, признанной не соответствующей требованиям безопасности, установленным техническими регламентами, гигиеническими нормативами; продукция, не имеющая документов производителя (поставщика), подтверждающих ее прослеживаемость, безопасность; маркировка которой не соответствует требованиям нормативных правовых актов; с неустановленным или истекшим сроком годности; фальсифицированная продукция.

Напоминаем, что у представителей общества не было целей найти просроченный продукт. Продукты покупаются на рандом, в целях проведения комплексной экспертизы, где по чистой случайности многие продукты во время сдачи их в лабораторные исследования выяснялись просроченными.

В целях обеспечения безопасности и предотвращения отправлении пищевыми продуктами потребителей Жамбылской области мы направили обращение через e-otinish в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля по Жамбылской области.

Напоминаем, что ранее с аналогичными проблемами и по выявленным несоответствиям по всему Казахстану нами были направлены обращения в Министерство здравоохранения РК, а также материалы были продублированы в местные территориальные Департаменты санитарно-эпидемиологического контроля по всему Казахстану. Однако результатов правоприменительного характера не смогли добиться, так как в Предпринимательском кодексе основанием для жалобы являются обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства Республики Казахстан при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств. Наши же доказательства: фискальные чеки о покупке товаров, перечни с описанием продавца и места покупки, с указанием БИН/ИИН, протоколы исследования аккредитованных центров экспертиз оказались недостаточно убедительными.

"К примеру, в одном из ответов был такой отказ: в протоколе исследования не указано место отбора, хотя перечнем была приложена вся информация о товаре и продавцах", – возмущенно рассказывает общественница Жанна Биятан.

По иерархии нормативно-правовых актов Предпринимательский кодекс РК стоит выше, чем Закон "О защите прав потребителей", поэтому если права потребителей нарушены, то меры должны приниматься с учетом Предпринимательского кодекса.

"Кроме того, обычному потребителю нужно знать четкий алгоритм обращения в госорганы, иначе меньше шансов победить нерадивого продавца/производителя", – обращается к потребителем с криком души правозащитница.