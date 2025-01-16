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Общество

В районах ЗКО выявили несоответствие показателей в пробах воды

Продукты питания, магазин, супермаркет , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 07:59 Фото: Zakon.kz
Заместитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Гульдана Кереева рассказала, в каких районах области выявили несоответствия в пробах питьевой воды. Всего контрольных точек по водоснабжению по области насчитывается 469, сообщает Zakon.kz.

По итогам 2024 года территориальные управления ведомства провели исследования на санитарно-химические и микробиологические показатели воды.

Воду проверяли на санитарно-химические и микробиологические показатели.

"На централизованном водоснабжении на санитарно-химические показатели отобрали 4137 проб, из них не соответствует 257, что составляет 6,2%. Несоответствия выявили в Акжайыкском, Бурлинском, Казталовском, Каратобинском, Сырымском, Таскалинском, Теректинском, Чингирлауском районах и в районе Байтерек. На микробиологические показатели всего по области исследовано 4337 проб, из них не соответствует 135, что составляет 3,1%. Несоответствия выявили во всех районах области, кроме Бокейординского", – пояснила спикер.

Она дополнила, что также пробы отбирали на эти же показатели на децентрализованном водоснабжении. По результатам из 360 проб на санитарно-химические показатели не соответствует 45. В список попали такие районы, как Акжайыкский, Казталовский, Каратобинский, Сырымский, Таскалинский и Теректинский.

На санитарно-микробиологические показатели исследовано 425 проб, из них не соответствует 41. Несоответствия выявили в Жангалинском, Казталовском, Каратобинском, Сырымском, Таскалинском, Теректинском районах и в районе Байтерек.

Ранее стало известно, что на Сырдарье укрепляют дамбы.

Аксинья Титова
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