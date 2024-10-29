Чем опасны паназиатские деликатесы на казахстанских прилавках

Кунжутное или сезамовое масло – одно из самых любимых среди гурманов. Особенности этой целительно-благотворной жидкости в простоте и широте сфер применения: от кулинарии до косметологии, сообщает Zakon.kz.

Пищевое растительное масло было известно и много тысяч лет назад. Кунжут, как сельскохозяйственная культура, пользовался популярностью еще в далекой Месопотамии. Масло, получаемое из семян кунжута, помогает при заболеваниях лор-органов, легких, одышке, сухом кашле, астме. Укрепляет эмаль зубов, убирает воспаление десен, снижает их кровоточивость, борется с неприятным запахом изо рта. Лечит стафилококк, язвенный стоматит, пародонтит, пародонтоз.

Фото: Жанна Биятан

Эффективно используется при приготовлении овощных и рыбных блюд, кондитерских изделий из теста. В пищевой промышленности – для изготовления овощных, рыбных и других видов консервов. Из технического кунжутного масла изготавливают мыло.

В Казахстане образец кунжутного масла также был взят для исследований. Национальный центр экспертизы по области Улытау при поддержке общественной организации "Мангистауское общество по защите прав потребителей" выявил ряд нарушений.

"Кунжутное масло богато жирными кислотами – олеиновой и линолевой более 85% от общего количества. Кунжутное масло имеет относительно высокий процент неомыляемых веществ (1,5-2,3%). К сожалению, на упаковке мы не увидели маркировку на государственном языке", – отметила эксперт Жанна Биятан.

По словам эксперта, в других странах при производстве кунжутного масла должен соблюдаться регламент Таможенного союза.

Эксперт пояснила, что в семенах содержатся магний, фосфор, кальций, однако в масло эти микроэлементы не переходят. Поэтому маркировка важна и нужна на казахском языке.

"Кунжутное масло может вызывать аллергические реакции. Хотя и подобные случаи редкость, но в развитых странах встречается возникновение дерматита", – пояснила эксперт.

Вырыть том яму

Вторым образцом лабораторных исследований стал удивительный заморский гость на прилавках казахстанских супермаркетов и магазинов – суп том ям.

Неподдельная страсть казахстанцев к паназиатским блюдам обусловлена порой невероятной тягой к поеданию пикантных яств. Но так ли полезен тайский супчик?! Какие несложные правила стоит соблюдать перед его употреблением?

Суп из Бирмы

Родиной известного любимца туристов всех времен и народов – том яма является отнюдь не Королевство Таиланд, а Бирма. Вариация острого супа возникла несколько столетий назад. Рецепт постоянно модернизировался. Жители искусно дополняли блюдо рыбой, морепродуктами и различными приправами.

Лишь в начале прошлого столетия окончательный рецепт блюда был распространен индийскими торговцами, которые активно внедрили в действующую рецептуру кокосовое молоко и креветки.

Фото: Жанна Биятан

Изобилие вкусов и сочетание продуктов стало главной палочкой-выручалочкой при распространении данного супа по всему миру. Так том ям оказался и в Казахстане. По словам эксперта общественной организации "Мангистауское общество по защите прав потребителей" Жанны Биятан, на отечественном рынке снова попались образцы заморской диковинки.

Национальный центр экспертизы по области Улытау провел исследование супа, купленного методом тайного покупателя.

"Результаты проведенного лабораторного исследования показали, что на упаковке "Roi Thai суп том ям с кокосовым молоком" отсутствует маркировка на государственном языке", – сообщила Жанна Биятан.

Не Тай Бог

Третьим образцом стали пищевые продукты из категории "Соусы и маринады".

Что необходимо знать при их выборе? Как и зачем смягчать блюда из рыбы и мяса, обо всем этом расскажет эксперт общественной организации "Мангистауское общество по защите прав потребителей" Жанна Биятан.

Соус – это не просто жидкость со смесью приправ. При взаимодействии мяса и данного раствора путем маринования получаются весьма нежные кулинарные изыски.

Фото: Жанна Биятан

Кулинары и общественные эксперты уверяют, что неправильный готовый маринад или соус может навредить вкусовым качествам мяса.

Как казахстанским хозяйкам осуществить свой выбор, разбирались общественники.

"Национальный центр экспертизы по области Улытау взял для анализа образцы "Тамариндового соуса Roi Thai". Как показало исследование, на нем отсутствовала маркировка на государственном языке. Это является нарушением", – подчеркнула эксперт.

Данная норма отмечена в статье 25 пункт 7 Закона РК "О защите прав потребителей". При нарушении законодательства изготовители могут понести серьезные штрафы.