Чем опасна привычка засыпать с включенным телевизором
Также, как подчеркивают эксперты, избыточное освещение от лампы или от включенного телевизора существенно ухудшает качество сна, нарушает циркадные ритмы и подавляет выработку мелатонина.
К примеру, ученые из Китая проводили исследования в течение шести лет. Согласно результатам, у людей, постоянно находящихся под воздействием яркого искусственного освещения в ночное время, повышен риск инсульта.
Почему вредно спать при включенном телевизоре
В публикации "АиФ" сказано: сомнологи установили, что ночной сон даже при тихо работающем телевизоре сбивает наши биологические часы.
Синий свет от телевизора сигнализирует нашему мозгу сохранять состояние бодрствования и мешает погрузиться в глубокий сон.
Почему многие засыпают под телевизор
Заснуть при просмотре телепередач или сериалов довольно легко.
Причины весьма просты:
- просмотр телепрограмм, фильмов или сериалов помогает переключиться, отвлекает от мыслей и проблем, снижает тревожность;
- сказывается усталость после рабочего дня и состояние расслабленности постепенно переходит в сон;
- многие предпочитают смотреть телевизор лежа, а такое положение тоже способствует сонливости.
Если такое происходит часто, постепенно формируется вечерний ритуал, помогающий уснуть, и вырабатывается привычка.
Ранее американский диетолог Мишель Рутенштейн рассказала, что бобовые, творог, йогурт, яблоки, брокколи и яйца обеспечивают длительное чувство сытости при небольшой энергетической ценности.