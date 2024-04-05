Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Чем опасна привычка засыпать с включенным телевизором

Чем опасна привычка засыпать с включенным телевизором, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 10:01 Фото: pxhere
Одна из любимых процедур каждого перед сном – просмотр телевизора или смартфона. Однако специалисты бьют тревогу. И настоятельно повторяют, что получить полноценный отдых и сон человеческий организм может только в полной темноте, сообщает Zakon.kz.

Также, как подчеркивают эксперты, избыточное освещение от лампы или от включенного телевизора существенно ухудшает качество сна, нарушает циркадные ритмы и подавляет выработку мелатонина.

К примеру, ученые из Китая проводили исследования в течение шести лет. Согласно результатам, у людей, постоянно находящихся под воздействием яркого искусственного освещения в ночное время, повышен риск инсульта.

Почему вредно спать при включенном телевизоре

В публикации "АиФ" сказано: сомнологи установили, что ночной сон даже при тихо работающем телевизоре сбивает наши биологические часы.

Синий свет от телевизора сигнализирует нашему мозгу сохранять состояние бодрствования и мешает погрузиться в глубокий сон.

Почему многие засыпают под телевизор

Заснуть при просмотре телепередач или сериалов довольно легко.

Причины весьма просты:

  • просмотр телепрограмм, фильмов или сериалов помогает переключиться, отвлекает от мыслей и проблем, снижает тревожность;
  • сказывается усталость после рабочего дня и состояние расслабленности постепенно переходит в сон;
  • многие предпочитают смотреть телевизор лежа, а такое положение тоже способствует сонливости.

Если такое происходит часто, постепенно формируется вечерний ритуал, помогающий уснуть, и вырабатывается привычка.

Ранее американский диетолог Мишель Рутенштейн рассказала, что бобовые, творог, йогурт, яблоки, брокколи и яйца обеспечивают длительное чувство сытости при небольшой энергетической ценности.

Читайте также

советы
Сваха Роза Сябитова объяснила, почему мужчины изменяют
советы
Какие продукты помогают обуздать аппетит
советы
Может ли напиток из овсянки заменить препараты для похудения
Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу
В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Токаев о пессимистических прогнозах: Нужно готовиться к ухудшению паводковой ситуации
Токаев озвучил пессимистический прогноз по паводкам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: