Чем опасна привычка засыпать с включенным телевизором

Одна из любимых процедур каждого перед сном – просмотр телевизора или смартфона. Однако специалисты бьют тревогу. И настоятельно повторяют, что получить полноценный отдых и сон человеческий организм может только в полной темноте, сообщает Zakon.kz.

Также, как подчеркивают эксперты, избыточное освещение от лампы или от включенного телевизора существенно ухудшает качество сна, нарушает циркадные ритмы и подавляет выработку мелатонина.

К примеру, ученые из Китая проводили исследования в течение шести лет. Согласно результатам, у людей, постоянно находящихся под воздействием яркого искусственного освещения в ночное время, повышен риск инсульта.

Почему вредно спать при включенном телевизоре

В публикации "АиФ" сказано: сомнологи установили, что ночной сон даже при тихо работающем телевизоре сбивает наши биологические часы.

Синий свет от телевизора сигнализирует нашему мозгу сохранять состояние бодрствования и мешает погрузиться в глубокий сон.

Почему многие засыпают под телевизор

Заснуть при просмотре телепередач или сериалов довольно легко.

Причины весьма просты:

просмотр телепрограмм, фильмов или сериалов помогает переключиться, отвлекает от мыслей и проблем, снижает тревожность;

сказывается усталость после рабочего дня и состояние расслабленности постепенно переходит в сон;

многие предпочитают смотреть телевизор лежа, а такое положение тоже способствует сонливости.

Если такое происходит часто, постепенно формируется вечерний ритуал, помогающий уснуть, и вырабатывается привычка.

Ранее американский диетолог Мишель Рутенштейн рассказала, что бобовые, творог, йогурт, яблоки, брокколи и яйца обеспечивают длительное чувство сытости при небольшой энергетической ценности.