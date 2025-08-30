Самая опасная область Солнца вышла на прямую линию с Землей

Активная область 4197, которая считается одной из самых опасных, вышла на центральный солнечный меридиан, сообщает Zakon.kz.

Быстрый рост и исключительные размеры этого участка звезды привлекают к себе внимание всех мировых центров космической погоды.

"Область вышла на центральный солнечный меридиан, то есть точно на линию Солнце-Земля, в ночь на 30 августа. В ближайшие двое суток она представляет собой наибольшую опасность для планеты за все время своего существования", – пояснили в Лаборатории солнечной астрономии.

В каталогах эта активная область имеет категорию "Beta-Gamma-Delta", то есть она достигла высшего уровня размера и сложности, который только может иметь группа пятен на Солнце.

Ученые говорят, что, несмотря на огромные запасы энергии, пока в этой области не зафиксировано ни одной значимой вспышки. Наблюдается лишь интенсивный разогрев окружающей короны, в результате чего ее тепловое излучение за последние несколько дней выросло в 3-5 раз.

Ранее специалисты уже отмечали, что происходящие на Солнце события создают впечатление системного процесса накопления энергии, часто предшествующего особенно крупным вспышкам.

Также сообщается, что 30 августа 2025 года, как и в последние два дня, мировыми агентствами вновь выставлены максимальные за это лето вероятности вспышек высшего балла X, достигающие по некоторым оценкам 60-80%.