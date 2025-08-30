#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
538.54
628.31
6.7
Наука и технологии

Самая опасная область Солнца вышла на прямую линию с Землей

солнце, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 13:17 Фото: pixabay
Активная область 4197, которая считается одной из самых опасных, вышла на центральный солнечный меридиан, сообщает Zakon.kz.

Быстрый рост и исключительные размеры этого участка звезды привлекают к себе внимание всех мировых центров космической погоды.

"Область вышла на центральный солнечный меридиан, то есть точно на линию Солнце-Земля, в ночь на 30 августа. В ближайшие двое суток она представляет собой наибольшую опасность для планеты за все время своего существования", – пояснили в Лаборатории солнечной астрономии.

В каталогах эта активная область имеет категорию "Beta-Gamma-Delta", то есть она достигла высшего уровня размера и сложности, который только может иметь группа пятен на Солнце.

Ученые говорят, что, несмотря на огромные запасы энергии, пока в этой области не зафиксировано ни одной значимой вспышки. Наблюдается лишь интенсивный разогрев окружающей короны, в результате чего ее тепловое излучение за последние несколько дней выросло в 3-5 раз.

Ранее специалисты уже отмечали, что происходящие на Солнце события создают впечатление системного процесса накопления энергии, часто предшествующего особенно крупным вспышкам.

Также сообщается, что 30 августа 2025 года, как и в последние два дня, мировыми агентствами вновь выставлены максимальные за это лето вероятности вспышек высшего балла X, достигающие по некоторым оценкам 60-80%.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Научный прорыв из США: пшеница, которая сама себя удобряет
Наука и технологии
13:37, Сегодня
Научный прорыв из США: пшеница, которая сама себя удобряет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: