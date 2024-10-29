При покупке молока следует обращать внимание на маркировку – эксперты

Молоко – излюбленный напиток и знаком всем с детства. Но что делать, если у вас нет коровы, а поблизости лишь миллион из числа производителей той самой продукции, что голова идет кругом.

На помощь придут общественные организации в лице "Мангистауского общества по защите прав потребителей" и ее эксперты, которые с легкостью определят любой пищевой продукт и его безопасность.

Национальный центр экспертизы по области Улытау взял образцы под номером 369 продукции "Рогачевъ". Молоко питьевое стерилизованное. Массовая доля жирности 3.2%", белорусского производства. Исследование показало, что, как и большинство производителей, на упаковке отсутствовала маркировка на упаковке.

"Молоко – это питательная жидкость, которая не только утоляет жажду, но к тому же богата витаминами и макроэлементами. Общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" обратилось с испытательными образцами в аккредитованную лабораторию с очередным запросом. Как показали результаты исследований, образцы молочной продукции производства Беларусь не соответствовали техническому стандарту ввозимой в Республику продукции. В частности, на упаковке отсутствовала информация на государственном языке. Эксперт-общественник Жанна Биятан

Фото: Жанна Биятан

Нередко, что производители молочной продукции не указывают сроки выработки, либо сроки изготовления не соответствует норме. Что касается пищевой промышленности, и, молока в частности, то, по словам Жанны, подобные случаи стали часто происходить в казахстанской практике.

"Ввиду того, что данная информация носит рекомендательный характер и не является рекламой, мы все сведения о результатах исследований перепроверяем и распространяем в средствах массовой информации с разрешения общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей", – пояснил эксперт.

Не расти кокос

Еще пару лет назад такое необычное и редкое для казахстанских кофеен кокосовое молоко, можно было встретить лишь в дорогих фешенебельных ресторанчиках и супермаркетах. Сейчас такой диковинкой не то, что не удивишь, а даже устаешь от многообразия альтернативного молока. Как выбрать то самое лучшее и полезное? Отвечают эксперты.

Молока много не бывает

На этот раз эксперты обратили внимание на продукцию ООО "Торговый дом РКС" "Кокосовое молоко "Chaоkoh", объемом 160 миллилитров.

На упаковке отсутствовала информация на государственном языке. Согласно пункту 7 статьи 25 Закона "О защите прав потребителей", информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредставленной.

Символ райского наслаждения

Трудно представить азиатские и паназитские блюда без добавления кокосового молока. Но стоит пояснить, что этот напиток – мякоть кокоса и фильтрованная вода, а вовсе не живой и свежий продукт, каким его показывают в рекламе. Сейчас многие любители ЗОЖ поймут, насколько трепетно веганы и сыроеды относятся к производным кокоса. Ведь блюда, кофе, супы и другие блюда невозможны без применения этого символа райского блаженства.

В Казахстане особой популярностью стало пользоваться маленькие упаковки кокосового молока. На стол к экспертам "Тайной закупки" попала еще баночка кокосового молока "Chaоkoh" 65 мл.

Фото: Жанна Биятан

Не пей с горла!

Белесая, пресноватая жидкость стала предметом гордости многих производителей. Однако не все соблюдают элементарные правила.

"Кокосовое молоко один из популярных экзотических продуктов у казахстанцев. Мы совместно с Национальным центром экспертизы по области Улытау взяли пробы на проверку этого напитка. К сожалению, как показало исследование, не все изготовители соблюдают правила нашей страны. Элементарно на упаковке отсутствовала маркировка товара на государственном языке. Что является нарушением отечественного законодательства". Эксперт-общественник Жанна Биятан

Советы для потребителей

Если сомневаетесь в качестве и в безопасности в продуктах питания, то требуйте декларацию о соответствии, а если в электробытовой технике, то требуйте сертификат соответствия, если есть сомнения по поводу предметов легкой промышленности, то требуем либо сертификат, либо декларацию о соответствии.

Согласно п.3 ст.27 Закона РК "О защите прав потребителей" – не допускается реализация товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия, в том числе импортного товара, без соответствующих сертификатов соответствия или декларации о соответствии.

Потребитель может через доступные информационные ресурсы — единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии ЕАЭС и казахстанский реестр сертификатов и декларации найти виды декларации или сертификата данного товара.