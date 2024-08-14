Эксперт объяснил, на что надо обращать внимание при покупке творога

Обезжиренный творог "Белый медведь" (весом 250 грамм) был приобретен представителем общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" в одной из торговых точек города Атырау, сообщает Zakon.kz.

ОО "МОО по ЗПП" реализует по государственному заказу социальный проект, одним из мероприятий которого является исследование продукции на соответствие требованиям нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, а также распространение через средства массовой информации объективных и достоверных сведений о результатах исследований (испытаний) продукции (товаров).

Согласно Кодексу РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", продукция считается небезопасной, если:

признана несоответствующей требованиям безопасности, установленным техническими регламентами, гигиеническими нормативами;

маркировка не соответствует требованиям нормативных правовых актов.

Фото: Жанна Биятан

С целью комплексного исследования по всем требованиям безопасности законодательств РК, в том числе на определение соответствия техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" и ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки", приобретенный творог был сдан в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического комитета Министерства здравоохранения РК по Атырауской области по достигнутой ранее договоренности о сотрудничестве.

Согласно протоколу № 266 от 24.06.2024 года, было установлено:

рекомендации и ограничения по использованию не указаны;

способ обработки для многооборотной упаковки не указан;

маркировка на казахском языке отсутствовала.

Фото: Жанна Биятан

Согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и ТР ТС 021/2011, пищевая продукция, не соответствующая требованиям настоящего технического регламента и (или) иных технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, в том числе пищевая продукция с истекшими сроками годности, подлежит изъятию из обращения участником хозяйственной деятельности (владельцем пищевой продукции) самостоятельно, либо по предписанию уполномоченных органов государственного контроля (надзора) государства-члена Таможенного союза.

На основании п. 1 ст. 40 ТР ТС 021/2011 государства-члены ЕАЕС (ранее ТС) обязаны предпринять все меры по недопущению выпуска в обращение на таможенной территории ЕАЕС (ранее ТС) пищевой продукции, не соответствующей требованиям техническим ТР, а также ее изъятию из обращения.

Согласно ст. 25 Закона РК "О защите прав потребителей", в обязанности продавца/изготовителя входит предоставление полной информации о товаре, изготовителе.

При этом информация должна быть предоставлена как на государственном, так и на русском языке. Информация предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной.

Текст информации должен соответствовать требованиям Закона Республики Казахстан "О языках в Республике Казахстан".

Не допускается также реализация товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия, в том числе импортного товара, без соответствующего документа о подтверждении соответствия.

Наличие декларации о соответствии, а также ее достоверность можно отследить на сайте Евразийской экономической комиссии, а также в казахстанском реестре.

Вниманию потребителей

Внимательно изучайте маркировку, нанесенную на потребительскую упаковку, это вам позволит избежать приобретения опасной продукции.

Требуйте фискальный либо товарный чек, подтверждающий факт приобретения продукции, так как чек содержит информацию о продавце, который вам продал товар, времени приобретения, стоимости товара, его веса или объема, которая может вам пригодится, если вы приобрели некачественную продукцию.

Требуйте сертификат/декларацию, подтверждающую безопасность и качество товара.

ОО "МОО по ЗПП" переданы на исследование от 15 до 40 видов продовольственной и непродовольственной продукции в каждом городе республиканского значения и всех областных центрах Казахстана.

Результаты материалов исследований направлены в соответствующие органы для принятия мер.