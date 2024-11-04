Обман на полках: проверка колбасной продукции в Петропавловске

Казахстанские эксперты и общественники забили тревогу. Дело в том, что на отечественном рынке стали появляться экземпляры с весьма сомнительным содержимым.

Опасные колбаски, или как отличить качественный мясной экземпляр от ее псевдодвойника, рассказала эксперт общественного объединения "Мангистауское общество по защите прав потребителей" Жанна Биятан.

Совсем недавно в Петропавловске методом тайной закупки подверглись строгому анализу образцы порядка более 500 продуктов. Была и среди них всеми любимая колбаса. Общественные правозащитники не понаслышке знают, как сделать достойный выбор каждой домохозяйке или выявить некачественную продукцию, поскольку часто сталкиваются с самыми громкими и грубыми нарушениями.

Все мы знаем, что колбаса пользуется особым спросом среди казахстанцев. В настоящее время рынок переполнен и халяльной продукцией, имеющей знак "Халал" ("Halal"), которая в своем составе не должна содержать запрещенные ингредиенты, в т. ч. свинину. Однако выясняется, что обмануть казахстанского потребителя не так уж и сложно. Зачастую изготовители колбасы утаивают не только срок годности и дату выработки, но и истинный состав самого продукта.

Но так ли легко утаить сырьевой состав от бдительных глаз лабораторных сотрудников? Республиканским государственным предприятием "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы" при Медицинском центре Управления делами президента Республики Казахстан на праве хозяйственного ведения на исследование был взят образец продукции (производитель ИП Тужикова Е. Н., Россия, дата выработки 11.09.2024, срок годности 11.10.2024).





Фото: Жанна Биятан





"Понятно, что цена и доступность вкуснейших колбасок как на рынках, так и в небольших продуктовых магазинчиках, сделали данный продукт номером один в списке продуктовой корзины нашего населения. Однако не все знают, что состав этих изделий порой может таить в себе загадку". Представитель общественного объединения Жанна Биятан

В продолжение она уточнила, что в колбасе с помощью специального тест-набора DN Animal Ident Chiken была обнаружена ДНК курицы.

"Это нарушение отражено в протоколе №837/567 от 24.09.2024, выданном специалистами аккредитованной лаборатории. Также согласно протоколу №837/389 от 26 сентября 2024 года в исследованном образце "Колбаса печеночная Камышинская, охлажденная, высший сорт" отсутствовала маркировка на государственном языке и не был указан объем (вес) продукта", – информировала общественница.

В Казахстане продовольственные товары, согласно статье 30 действующего закона РК "О защите прав потребителей", возврату и обмену не подлежат, если нет нарушений требований законодательства РК, в том числе технических регламентов.

Но обман потребителей, недостаточная или неверная информация на упаковке пищевой продукции является серьезным нарушением прав потребителей.

Поэтому к правонарушителям могут применяться меры административного взыскания, так как совершение ими противоправных действий лишает потребителя возможности пользования правом на получение полной, достоверной и своевременной информации. В Казахстане, где казахский язык является государственным, потребители имеют законное право получать информацию о продуктах на своем родном языке. Неправильные или неполные данные могут привести к недопониманию или неправильному использованию продукта. Например, неуказание информации об условиях хранения на казахском и русском языках может стать причиной порчи продукта, что чревато для потребителя не только потерей денег, но и риском для его здоровья.

Ошибки в маркировке, подобные изменению смысла фразы из-за неправильно поставленной запятой, могут вводить в заблуждение и оказывать негативное влияние на принятие решений потребителями. Поэтому правильная маркировка – это не просто формальность, а обязательства предпринимателей перед потребителями, обеспечивающее безопасность здоровья и реализацию прав, регламентированных законом.

Информация и рекомендации для потребителей

При выборе колбасной продукции эксперт общественного объединения Жанна Биятан советует обратить особое внимание на маркировку и внешний вид упаковки товара.

Натуральная колбаса, приготовленная из печени, а не из сои с вкусовыми добавками, – очень полезный продукт. В ней вы найдете витамины А, E и D, а также витамины группы В, микроэлементы (магний, фосфор, натрий, калий, железо и др.) и ценные аминокислоты. Однако, если в составе продукта нет слова "печень" или это слово указано в конце перечня ингредиентов, то вы, скорее всего, имеете дело с более дешевой ливерной колбасой.

Согласно ГОСТу, ливерная колбаса делится на три категории. Они различаются между собой по количеству мышечных тканей, входящих в состав продукции. В ливерной колбасе категории А массовая доля мышечной ткани свыше 40%. В колбасе категории Б – от 20 до 40%, а в колбасе категории В – менее 20%. Поэтому, если вы хотите купить ливерную колбасу с максимальным содержанием мяса и минимальным количеством разных добавок, выбирайте категорию А.

Стандартами не допускаются для реализации ливерные (печеночные) колбасы:

имеющие загрязнения на оболочке; с наплывами фарша над оболочкой, нарушающими целостность батона.

Проверяйте маркировку продукции: убедитесь, что она содержит всю необходимую информацию, включая срок годности, состав и условия хранения.

Не покупайте просроченные продукты: употребление таких товаров может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Требуйте информацию о товаре на государственном и русском языках, т. к. информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной.

При расчете требуйте выдачу чека контрольно-кассовой машины или другой документ, подтверждающий факт приобретения и оплаты товара. Это поможет вам без лишних проблем вернуть некачественный и небезопасный товар, либо возместить ущерб.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Отметим, что при возникновении вопросов по данному факту вы можете обратиться по ссылке в Instagram OZPP.KZ, либо по телефону + 7 705 422 27 39.