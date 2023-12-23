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Это эпидемия: Британия опередила Колумбию по употреблению кокаина

Британия опередила Колумбию по употреблению кокаина Фото: pexels
Британские медики и общественники бьют тревогу: Соединенное Королевство вышло на первое место в Европе по употреблению кокаина. По словам экспертов, приобрести наркотик в Великобритании стало так же просто, как заказать пиццу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, Великобритания опередила по употреблению кокаина Мексику и Колумбию – страны, где орудуют крупнейшие наркокартели. Эксперты предупреждают об "эпидемии" кокаиновой наркомании в Королевстве, причем ее усугубляет склонность британцев к длительным запоям.

"Заказать наркотик не сложнее, чем пиццу, и его могут с равной вероятностью нюхать в пабе, винном баре или прямо на футбольном матче", – сообщает издание со ссылкой на экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По данным ОЭСР, Великобритания занимает первое место в Европе и второе в мире по употреблению кокаина (хуже ситуация только в Австралии). 2,7% взрослых британцев регулярно принимают наркотик. Среди мужчин доля кокаиновых наркоманов доходит до 3,6%. Британские подданные употребляют кокаин в четыре раза чаще, чем колумбийцы, и втрое чаще, чем мексиканцы.

"Употребление кокаина – это сейчас практически эпидемия. Он повсюду. Это больше не наркотик для обеспеченных людей, к нему пристрастились все... Если вы придете на футбольный матч в перерыве между таймами, то увидите очередь из молодых людей, выстроившихся в очередь за дорожкой", – заявил доктор Ниалл Кэмпбелл, ведущий психиатр-консультант по зависимостям в лондонской больнице Прайори.

По словам Кэмпбелла, ситуацию усугубляет привычка британцев к обильному употреблению алкоголя. Больницы Великобритании все чаще сталкиваются с наплывом пациентов, у которых возникают проблемы с сердцем и дыхательной системой из-за пристрастия к спиртному и кокаину. Еще одна причина наркотической эпидемии в том, что кокаин в Соединенном Королевстве подешевел до исторического минимума.

Для борьбы с этим явлением в Великобритании планируют реализовать правительственную программу по борьбе с наркоманией, рассчитанную на 10 лет. На нее выделили рекордную сумму в 3 млрд фунтов стерлингов.

Ранее в Италии сожгли конфискованный кокаин на 450 млн евро.

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