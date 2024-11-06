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Законодательство РК

Фен без маркировки: что скрывает покупка техники без документов соответствия

девушка, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 12:02 Фото: pxhere
Как женщины облегчают свой быт? Именно мелкобытовая техника способна предложить большой выбор товаров на рынке Казахстана.

Но как, используя небольшие хитрости, не попасть впросак с выбором фена или утюжка для волос, подскажут в общественной организации "Мангистауское общество по защите прав потребителей".

Совместно с Испытательным центром Астанинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" и экспертами-общественниками в Караганде образец фена, модель 2200, подвергся весьма строгим лабораторным испытаниям на предмет соответствия техническим регламентам Таможенного союза.

фен, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 12:02

Фото: Жанна Биятан

В соответствии с протоколом испытаний № 3145Э от 14 августа 2024 года образец фена был протестирован лабораторно:

"В соответствии с действующим законодательством и существующим техническим регламентом Таможенного союза 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" мы подвергли испытаниям данное оборудование. Выяснилось, что техника не совсем отвечала всем необходимым требованиям качественного товара. Дело в том, что маркировка отсутствовала. Также отсутствовала информация в эксплуатационных документах".

В частности:

  1. Информация о стране изготовления.
  2. Характеристики и параметры.
  3. Правила и условия монтажа, хранения и транспортировки, реализации и утилизации (при необходимости – установление требований к ним).
  4. Информация о назначении.
  5. Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности данного оборудования.
  6. Эксплуатационные документы на русском и казахском языках.

Согласно протоколу исследований, товар повел себя крайне хорошо. Не возникло пробоев и перекрытий изоляции.

Согласно стандарту "Электромагнитная совместимость технических средств" в протоколе говорится, что нарушений не выявлено, добавляет эксперт Биятан.

"Товарное средство функционирует в соответствии с технической документацией. Качество функционирования B", – говорится в протоколе.

Что касается электростатических разрядов, то устройство функционирует нормально в соответствии с Техническими регламентами. Качество функционирования А.

Справка для читателей

По ее словам, этот перечень стандартов применяется на добровольной основе и обеспечивает соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011).

Согласно действующему законодательству на территории Таможенного союза, все электроприборы, автотовары и любая другая техника подлежат обязательной сертификации в форме принятия:

  • Декларации о соответствии.
  • Сертификата о соответствии.

За отсутствие или некорректное оформление документов законодательством предусмотрены штрафы.

Общественная организация "Мангистауское общество по защите прав потребителей" советует потребителям внимательно ознакомиться с перечнем технических регламентов устанавливающих требования к технике:

  1. ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".
  2. ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".
  3. ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".
  4. ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".
  5. ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".
  6. ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".

Но в нашей статье мы поговорим о первых двух. Первый перечень стандартов – ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

К низковольтному оборудованию, на которое распространяется действие настоящего технического регламента Таможенного союза, относится электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включительно) постоянного тока.

А вот документы об оценке соответствия, оформляемые согласно данному регламенту, это сертификат о соответствии ТР ТС; декларация о соответствии ТР ТС.

Второй список стандартов – это ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Настоящий технический регламент распространяется на выпускаемые в обращение на территории Таможенного союза технические средства, способные создавать электромагнитные помехи и/или качество функционирования которых зависит от воздействия внешних электромагнитных помех.

Для подтверждения данного регламента нужны следующие документы об оценке соответствия, оформляемые согласно данному регламенту: сертификат о соответствии ТР ТС; декларация о соответствии ТР ТС.

Во всех этим стандартах содержатся методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза.

В случае отсутствия документов, подтверждающих соответствие товара к техническим регламентам, Кодексом об административных правонарушениях РК за продажу товаров без документов предусмотрен штраф на субъектов малого предпринимательства в размере сорока пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере семидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

ОО "МОО по ЗПП", подготовившее данный материал в рамках проекта по защите прав потребителей, напоминает, что защита прав потребителей – это не только задача государственных органов, но и обязанность самих граждан.

Согласно закону РК, ОО "МОО по ЗПП" имеет право распространять информацию о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иную информацию, что не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Если у вас возникли вопросы по поводу данного обзора, вы можете обратиться через Instagram OZPP.KZ, либо по телефону 87054222739.

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