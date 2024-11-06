Фен без маркировки: что скрывает покупка техники без документов соответствия

Как женщины облегчают свой быт? Именно мелкобытовая техника способна предложить большой выбор товаров на рынке Казахстана.

Но как, используя небольшие хитрости, не попасть впросак с выбором фена или утюжка для волос, подскажут в общественной организации "Мангистауское общество по защите прав потребителей".

Совместно с Испытательным центром Астанинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" и экспертами-общественниками в Караганде образец фена, модель 2200, подвергся весьма строгим лабораторным испытаниям на предмет соответствия техническим регламентам Таможенного союза.

Фото: Жанна Биятан

В соответствии с протоколом испытаний № 3145Э от 14 августа 2024 года образец фена был протестирован лабораторно:

"В соответствии с действующим законодательством и существующим техническим регламентом Таможенного союза 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" мы подвергли испытаниям данное оборудование. Выяснилось, что техника не совсем отвечала всем необходимым требованиям качественного товара. Дело в том, что маркировка отсутствовала. Также отсутствовала информация в эксплуатационных документах".

В частности:

Информация о стране изготовления. Характеристики и параметры. Правила и условия монтажа, хранения и транспортировки, реализации и утилизации (при необходимости – установление требований к ним). Информация о назначении. Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности данного оборудования. Эксплуатационные документы на русском и казахском языках.

Согласно протоколу исследований, товар повел себя крайне хорошо. Не возникло пробоев и перекрытий изоляции.

Согласно стандарту "Электромагнитная совместимость технических средств" в протоколе говорится, что нарушений не выявлено, добавляет эксперт Биятан.

"Товарное средство функционирует в соответствии с технической документацией. Качество функционирования B", – говорится в протоколе.

Что касается электростатических разрядов, то устройство функционирует нормально в соответствии с Техническими регламентами. Качество функционирования А.

Справка для читателей

По ее словам, этот перечень стандартов применяется на добровольной основе и обеспечивает соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011).

Согласно действующему законодательству на территории Таможенного союза, все электроприборы, автотовары и любая другая техника подлежат обязательной сертификации в форме принятия:

Декларации о соответствии.

Сертификата о соответствии.

За отсутствие или некорректное оформление документов законодательством предусмотрены штрафы.

Общественная организация "Мангистауское общество по защите прав потребителей" советует потребителям внимательно ознакомиться с перечнем технических регламентов устанавливающих требования к технике:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования". ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств". ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".

Но в нашей статье мы поговорим о первых двух. Первый перечень стандартов – ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

К низковольтному оборудованию, на которое распространяется действие настоящего технического регламента Таможенного союза, относится электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включительно) постоянного тока.

А вот документы об оценке соответствия, оформляемые согласно данному регламенту, это сертификат о соответствии ТР ТС; декларация о соответствии ТР ТС.

Второй список стандартов – это ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Настоящий технический регламент распространяется на выпускаемые в обращение на территории Таможенного союза технические средства, способные создавать электромагнитные помехи и/или качество функционирования которых зависит от воздействия внешних электромагнитных помех.

Для подтверждения данного регламента нужны следующие документы об оценке соответствия, оформляемые согласно данному регламенту: сертификат о соответствии ТР ТС; декларация о соответствии ТР ТС.

Во всех этим стандартах содержатся методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза.

В случае отсутствия документов, подтверждающих соответствие товара к техническим регламентам, Кодексом об административных правонарушениях РК за продажу товаров без документов предусмотрен штраф на субъектов малого предпринимательства в размере сорока пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере семидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

ОО "МОО по ЗПП", подготовившее данный материал в рамках проекта по защите прав потребителей, напоминает, что защита прав потребителей – это не только задача государственных органов, но и обязанность самих граждан.

Согласно закону РК, ОО "МОО по ЗПП" имеет право распространять информацию о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иную информацию, что не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.