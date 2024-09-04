Конфеты без соответствующей маркировки продавались в магазине ВКО

Правозащитники ОО "МОО по ЗПП" напомнили о шагах, помогающих защитить потребителям свои права и гарантировать получение качественных товаров. На примере коробки конфет представители организации еще раз напомнили о важности внимательного изучения маркировки на упаковке, сообщает Zakon.kz.

Внимательное изучение маркировки на упаковке пищевой продукции – важный элемент, гарантирующий ее качество и безопасность.

Общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" проводит информационно-просветительскую работу, помогая людям лучше понимать и защищать свои права. Организация осуществляет комплексные исследования товаров народного потребления и распространяет их результаты через СМИ.

В июле 2024 года методом тайного покупателя представитель ОО "МОО по ЗПП" приобрел конфеты "Assorted Chocolate Love for You" производства Узбекистан в одном из магазинов Восточно-Казахстанской области. Продукт был направлен для комплексной проверки на безопасность и соответствие действующему законодательству в аккредитованные лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (КСЭК МЗ РК) по ВКО (протоколы исследований №406 от 09.07.2024 года, №42/14759 от 12.07.2024 года и №189/14796 от 04.07.2024 года).

Фото: Жанна Биятан

Лабораторные проверки выявили несколько важных несоответствий техническим регламентам Таможенного союза. Например, согласно ТР ТС "Пищевая продукция в части ее маркировки", маркировка упакованной пищевой продукции должна быть нанесена на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства-члена Таможенного союза. Это требование важно для обеспечения возможности идентификации продукта и его отнесения к объектам технического регулирования. Нарушение данного положения препятствует проведению качественной экспертизы и ставит под угрозу здоровье потребителей, так как невозможно определить соответствие продукции установленным стандартам безопасности.

Ниже перечислены выявленные несоответствия и их потенциальные опасности:

Отсутствие наименования продукции, а также наименование и местонахождение производителя на казахском и русском языках: Законодательство РК требует, чтобы информация о товаре зарубежного производства была доступна на казахском и русском языках. Отсутствие этих данных на официальных языках нарушает права потребителей на получение полной и понятной информации о продукте, а также затрудняет проверку качества и безопасности продукта. Указанные несоответствия могут повысить риск приобретения товара, который может быть изготовлен с нарушениями технологий или из некачественных ингредиентов, что потенциально опасно для здоровья. Без информации о производителе потребитель сталкивается с трудностями при подаче претензии или жалобы, поскольку он не знает, кто несет ответственность за продукт. Это усложняет процесс возврата или обмена товара и получения возмещения ущерба. Отсутствие информации о количестве (весе) и показателях пищевой ценности: Эта информация критична для оценки питательной ценности продукта и его безопасности. Без данных о весе и пищевой ценности потребители не могут адекватно оценить соответствие продукта их диетическим потребностям и определить, насколько цена соответствует заявленному количеству. Это затрудняет планирование бюджета на покупки и может привести к неэффективному использованию финансов, поскольку потребитель может переплатить за продукт или неправильно рассчитать свои расходы. Отсутствие Единого знака обращения продукции на рынке государств-членов ТС (ЕАС): Этот знак подтверждает соответствие товара требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и его безопасность. Отсутствие такого знака может свидетельствовать о том, что продукт не прошел необходимую проверку или сертификацию. Отсутствие цифрового или буквенного обозначения материала упаковки, а также символов о предназначении упаковки для контакта с пищевой продукцией: Существует риск, что упаковка может выделять вредные вещества, которые попадут в продукт. Это может привести к загрязнению пищи и потенциально повлиять на здоровье потребителей. К тому же такая информация необходима для правильной утилизации упаковки и минимизации экологического воздействия. Отсутствие этих данных может повлиять на безопасность и экологичность продукта.

Памятка для потребителей

Согласно Закону РК "О защите прав потребителей", вы имеете право на получение полной, достоверной информации о товарах и их изготовителях. В случае обнаружения несоответствий воспользуйтесь следующими рекомендациями:

1. Куда обращаться:

Направьте письменную претензию продавцу.

Если ответ не был предоставлен или не удовлетворил вас, обратитесь в местные органы по защите прав потребителей или в специализированные контролирующие органы.

2. Сроки для ответа:

Продавец обязан ответить на вашу претензию в течение 10 дней с момента ее получения.

3. Дальнейшие действия:

В случае отсутствия удовлетворительного ответа вы можете обратиться в суд или в Комитет по защите прав потребителей для дальнейшего рассмотрения вашего случая.

Эти шаги помогут вам защитить свои права и гарантировать получение качественных товаров.