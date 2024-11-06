Что скрывают упаковки чая и воды

Осень – это время сбора урожая. Теплые осенние вечера скрасят ароматные чайные церемонии, а упоительный воздух наполнит изысканный вкус воды "Zam Zam Water". Что общего между двумя этими напитками, спросите вы?

Дело в том, что эти два образца товаров не обошли вниманием эксперт "Мангистауского общества по защите прав потребителей" Жанна Биятан и РГП "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы" Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан на праве хозяйственного ведения.

Чай, несомненно, входит в потребительскую корзину почти каждого второго казахстанца. Этот напиток не только успокаивает нервную систему, но и положительно влияет на иммунную и сердечно-сосудистую системы.

В черном чае содержится огромное количество полезных компонентов. Но так ли легко выбрать чайный напиток хорошего качества, знают лишь эксперты общественной организации "Мангистауское общество по защите прав потребителей".

Учитывая уникальную возможность лабораторным методом протестировать образец, в Караганде черный чай "Alico" оказался в "черном списке" нарушителей Таможенных регламентов.

Фото: Жанна Биятан

Как все-таки правильно выбрать чайный напиток и на что обратить внимание, советует эксперт Общественной организации "Мангистауской организации по защите прав потребителей" Жанна Биятан:

"На пачке упаковки черного чая "Alico" согласно Протоколу № 343 от 20 сентября 2024 года отсутствовала информация о составе пищевой продукции. Не было информации и об объеме чая, его условиях хранения, наименовании и местонахождении изготовителя. В заключение, мы также не нашли перевод маркировки на государственный и русский язык".

По ее словам, это нарушение весьма серьезное:

"Согласно закону "О защите прав потребителей РК", статья 25, пункт 7, вся информация должна быть указана как на государственном, так и на русском языках. Этого мы, к сожалению, не видим на данной продукции".

Налицо прямые нарушения действующего регламента ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".

Zam Zam и сорок разбойников

Второй образец – вода Zam Zam Water в ходе исследований на предмет соответствия безопасности и перечню регламентов, действующих в рамках таможенного законодательства, также обнаружен с нарушениями.

Фото: Жанна Биятан

Выявлены нижеперечисленные упущения:

Состав пищевой продукции – не имеется. Дата изготовления – не имеется. Срок годности – не имеется. Маркировка на государственном и русском языках – не имеется. Нет единого знака ЕАС. Нет показателей пищевой ценности. Отсутствует информация об условиях хранения.

К сведению потребителей!

Что такое знак обращения ЕАС? Этот вопрос часто задают потребители.

Аббревиатура ЕАС расшифровывается как Евразийское соответствие (Eurasian Conformity). Наносится на этикетки продукции, которая обязательно должна пройти сертификацию в ЕАЭС. Не существует определенного перечня, объединяющего все виды таких товаров. Чтобы определить, нужен ли знак, необходимо изучить технические регламенты для каждого вида продукции.

Товар, не имеющий знак обращения ЕАС, возможно фальсифицированный товар, завезенный контрабандным путем.

Список товаров, которые подлежат сертификации и нуждаются в маркировке:

Продукты питания.

Предметы мебели.

Электроприборы бытового назначения.

Удлинители и кабели.

Компьютеры.

Изделия, относящиеся к категории легкой промышленности.

Косметические средства, парфюм.

Продукция, предназначенная для использования детьми и подростками.

Маркировка ЕАС наносится перед выпуском товара на рынок (раздел 2 Порядка применения единого знака обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711), и это гарантирует, что товар является сертифицированным/декларированным.

Как проверить подлинность знака ЕАС на продукции

Знак ЕАС должен быть четко виден и легко читаем. Он должен быть нанесен на продукт или его упаковку таким образом, чтобы его было сложно удалить без повреждения.

Для проверки подлинности знака ЕАС можно использовать специализированные веб-ресурсы. На официальных сайтах сертификационных органов часто предусмотрена функция проверки сертификатов соответствия по уникальному номеру, который должен быть указан рядом с знаком ЕАС.

Необходимо обратить внимание на качество самого изображения знака: оно должно быть высоким, без размытостей и искажений. Важно проверять наличие всех обязательных элементов знака, включая правильность расположения букв и символов.

Данная информация носит рекомендательный характер и не является рекламой. Все сведения о результатах исследований распространяются с согласия общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".