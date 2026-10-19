Андрей Рублев встретился с воспитанниками аутизм-центра "Асыл Мирас" Фонда Булата Утемуратова

Звезда мирового тенниса Андрей Рублев встретился с 10 воспитанниками аутизм-центра "Асыл Мирас" во время турнира Almaty Open ATP 250, сообщает Zakon.kz.

Встреча состоялась 19 октября в теннисном центре "Алатау" в Алматы. Эта социальная инициатива Федерации тенниса Казахстана стала доброй традицией и уже много лет объединяет профессиональных теннисистов и детей из "Асыл Мирас". Сегодня сеть из 13 аутизм-центров Фонда Булата Утемуратова работает в 12 городах Казахстана, оказывая бесплатную комплексную помощь детям с расстройством аутистического спектра (РАС).

Фото: пресс-служба Фонда Булата Утемуратова

Для нас особенно важно, чтобы дети с РАС имели возможность быть частью самых разных сфер жизни – в том числе спорта. Такие встречи помогают расширять представление об инклюзии не только у детей, но и у общества в целом. Время, проведенное с профессиональными спортсменами, является для детей значимым опытом и еще одним шагом к созданию более открытой и инклюзивной среды, – отметила генеральный директор Фонда Булата Утемуратова Айнур Карбозова.

В ходе встречи теннисист вместе с детьми провел время на корте, выполняя адаптированные упражнения с мячом и ракеткой, задания на точность и другие совместные активности. Специалисты "Асыл Мирас" и Федерации тенниса Казахстана продумали программу так, чтобы сделать знакомство с теннисом комфортным и увлекательным для каждого ребенка. Для них мероприятие стало возможностью выйти за рамки привычной среды и стать полноценными участниками общего спортивного события. В свою очередь, для теннисиста эта встреча помогла понять особенности аутизма и принципы взаимодействия с детьми с РАС.

Фото: пресс-служба Фонда Булата Утемуратова

Впечатления хорошие. Потому что, во-первых, всегда приятно проводить время с детьми. Они очень многому учат, и в целом, когда я погружаюсь в эту атмосферу игры с детьми – это всегда по-особенному. Мы даже немного посмеялись с тренером над тем, как дети пытались немного схитрить, наперегонки выполняя упражнения. Еще у меня мама тренер по теннису, поэтому я с самого детства на корте и с самого детства видел, как работают с маленькими детьми. Любой благотворительный проект – это очень значимое дело, и у каждого оно откликается по-своему. Но самая главная цель – это сделать что-то доброе, – отметил Андрей Рублев.

Профессиональные теннисисты уже не раз поддерживали инициативы Фонда Булата Утемуратова: в разные годы аутизм-центры "Асыл Мирас" в Алматы и Астане посещали Новак Джокович, Елена Рыбакина, Карлос Алькарас, Феликс Оже-Альяссим, Даниил Медведев, Доминик Тим, Александр Бублик и многие другие. Продолжая эту традицию, Андрей Рублев после встречи подарил детям теннисные ракетки, чтобы они могли продолжить заниматься теннисом и применять полученные навыки на практике.

Фото: пресс-служба Фонда Булата Утемуратова

Фонд Булата Утемуратова реализует программу "Аутизм. Мир один для всех" с 2015 года. Программа направлена на создание возможностей для ранней диагностики и коррекции, обучения детей с РАС, поддержки их семей и развития инклюзивной среды. Поддержкой Фонда охвачено более 17 500 детей. Сегодня Фонд демонстрирует одну из наиболее системных моделей филантропии в Казахстане, инвестировав свыше 250 миллионов долларов в проекты в области образования, здравоохранения, культуры, экологии, инклюзии, оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, а также развития регионов страны через создание современной социальной инфраструктуры.

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