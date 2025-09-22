Около сотни наркопреступлений выявили в рамках антинаркотического месячника в Астане

В столице продолжается месячник по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности. Его реализацию осуществляют столичный Департамент полиции, прокуратура и акимат.

За первые две недели усиленной работы правоохранители выявили около 100 правонарушений, связанных с незаконным оборотом и хранением наркотиков, передает официальный сайт акимата Астаны.

В работе по борьбе с наркопреступностью в рамках месячника задействованы представители полиции, прокуратуры, местных исполнительных органов, а также волонтеры и общественные активисты.

За этот период полицией были выявлены различные способы распространения наркотиков. Так, задержан мужчина, который снимал отдельную квартиру и превратил ее в склад наркотических веществ. В другом случае женщина фасовала запрещенные вещества прямо у себя на балконе. В одной из квартир задержали пару: девушка принимала онлайн-заказы, а ее парень выполнял роль курьера.

Помогли также современные технологии и служебные собаки. Системы видеонаблюдения позволили быстро установить местонахождение закладчиков и тех, кто искал тайники. Кинологи также показали высокий результат: на стационарном посту при выезде из города служебная собака обнаружила у мужчины партию наркотиков.

За это время проведено свыше 100 профилактических мероприятий: лекции в школах и колледжах, спортивные состязания, дворовые акции и встречи с жителями. Все это направлено на разъяснение последствий употребления наркотиков и формирование негативного отношения к ним среди молодёжи.

На оставшийся период месячника запланировано усиление контроля на ключевых объектах столицы и расширение профилактической работы среди населения.

Такие мероприятия, как реализуемый в столице антинаркотический месячник, играют важную роль в повышении уровня информированности населения, укреплении доверия между полицией и обществом, а также в совместной борьбе с наркопреступностью и другими угрозами общественной безопасности.

Комплекс мер, реализуемых в рамках нарратива "Закон и порядок", предусматривает проведение совместных рейдов, профилактических бесед в учебных заведениях, а также работу по выявлению и ликвидации интернет-ресурсов, распространяющих запрещенные вещества.