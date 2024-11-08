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Каким должен быть качественный кефир: что показали последние исследования

Каким должен быть качественный кефир: что показали последние исследования, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 14:29 Фото: pixabay
Кефир – достаточно популярный продукт. Он очень питательный и полезный, а кисломолочные бактерии, которые есть в кефире, могут помочь облегчить состояние при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Главное – знать, как не ошибиться в выборе кефира, и как не нанести вред своему здоровью при его употреблении. Об этом рассказали в общественном объединении "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей.

В целях реализации социального проекта по обеспечению прав потребителей на получение информации о товарах, реализуемых в Алматинской области, их безопасности и качестве, а также о продавцах (изготовителях), эксперт в сфере защиты прав потребителей Жанна Биятан методом тайного покупателя приобрела "Кефир нормализованный, 2.5 % жирности.

кефир свойства, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 14:29

Фото: Жанна Биятан

Натуральный молочный продукт", изготовленный ОсОО "Умут и Ко", Кыргызстан, село Гидростроитель. Объем – 1000 грамм. Продукт был приобретен в магазине "Супер цена" в Конаеве Алматинской области.

Эксперт передала продукт на комплексное исследование в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Алматы.

Лаборанты Центра проверили его на соответствие техническим регламентам Таможенного союза 2152-2014 "Молоко и молочные продукты. Определение и выявление фальсификации" и 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции".

Дата выработки продукта – 28 сентября 2024 года, а срок годности – до 12 октября 2024 года. Согласно протоколу исследования № 1240011003526201, в образце были обнаружены несоответствия некоторых кислот нормативным показателям.

К примеру, концентрация каприловой кислоты составила 2,7 при нормативных показателях 1,0-2,0, а концентрация каприновой кислоты оказалась 0,6 при нормативных показателях 2,0-3, 5. То есть исследования показали два несоответствия нормам.

Между тем повышенное содержание каприловой кислоты может отрицательно отразиться на органолептических свойствах продукта (то есть, вкус или запах), а также указывать на снижение его качества. Кроме того, это может нести потенциальную угрозу для здоровья потребителей, поскольку нарушенные производственные процессы или загрязнение бактериями могут негативно влиять на безопасность продукции.

"Причин повышения содержания каприловой кислоты может быть несколько. Это в основном нарушения в процессе производства или хранения продукта. Каприловая кислота образуется в результате разложения жиров в молоке. Если молоко было некачественным, были нарушены условия его хранения, или оно было получено от коров с проблемами здоровья, это могло привести к избыточной выработке жирных кислот, в том числе каприловой. Также повышенный уровень каприловой кислоты может быть результатом нежелательных бактериальных процессов. Например, при недостаточной пастеризации или плохой гигиене во время производства могут развиваться бактерии, которые стимулируют образование каприловой кислоты".Жанна Биятан

Еще одними из причин такого содержания каприловой кислоты в кефире могли стать нарушения технологии ферментации, а также длительные или неправильные условия хранения. Если в процессе производства были использованы неподходящие закваски, то продукт мог перебродить. Это могло повысить содержание жирных кислот. Слишком долгое хранение кефира, особенно при температуре выше допустимой, может ускорить процессы разложения жиров и привести к накоплению каприловой кислоты.

А вот заниженный показатель каприновой кислоты может свидетельствовать о нарушении жирового баланса продукта, что может отрицательно сказываться на его качестве и пищевой ценности. Это также может быть признаком фальсификации молочного продукта или его разбавления, что ставит под сомнение его натуральность и соответствие стандартам.

О том, на что обратить внимание при выборе кефира, рассказала Жанна Биятан:

"Первое и самое главное – внимательно читайте этикетки. Обращайте внимание на то, чтобы в составе молочных продуктов, в том числе и кефира, не было посторонних ингредиентов. Не упускайте из вида условия хранения, температурный режим, срок изготовления и срок годности. Если употребить продукт, который хранился ненадлежащим образом, а также просроченный, то следует опасаться за свое здоровье".

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей". Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

При возникновении вопросов по аналогичным фактам вы можете обратиться по ссылке в Instagram OZPP.KZ, либо по телефону 87054222739.

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