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Советы

Кому нельзя есть шашлык

запреты, шашлык, врачи, здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 12:03 Фото: pexels
Шашлык, несмотря на большую популярность, может представлять серьезную опасность для здоровья, особенно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и риске онкологии, сообщает Zakon.kz.

По словам врача-диетолога и нутрициолога Евгения Арзамасцева, в шашлыке образуются вредные для организма канцерогены, которые негативно влияют на клетки.

Из-за этого, продолжает он, страдает их строение, что повышает риск развития онкологии. Причем в слишком жирном мясе канцерогенов больше, особенно, если оно долго готовится.

Кроме того, шашлык противопоказан при язвах и гастритах, особенно в стадии обострения, а также дивертикулите (воспалительном заболевании в кишечнике. – Прим. ред.).

Также от популярного блюда стоит отказаться после недавних операций на желудок или кишечник. В этом случае, как сказано в публикации издания "Москва 24", разрешено есть только нежирную пищу, приготовленную в духовке или отваренную.

"Есть шашлык с осторожностью нужно и пациентам с избытком веса, так как баранина – довольно жирное мясо. Кроме того, если употреблять его часто, может повыситься уровень холестерина".Евгений Арзамасцев

Диетолог призвал любителей шашлыка есть блюдо только по праздникам. К примеру, раз в один-два месяца.

Пациентам с лишним весом и тем, кто следит за здоровьем, врач и вовсе посоветовал выбирать постные продукты: индейку, курицу или рыбу.

"Не стоит забывать об овощах. К примеру, грибы станут прекрасным низкокалорийным дополнением к блюду", – заключил Арзамасцев.

Материалы характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы рассказывали, что зеленый чай славится большим количеством ценного вещества под названием полифенол-эпигаллокатехин галлат (EGCG). Это один из мощнейших антиоксидантов. При этом нужно иметь в виду, что у этого чая есть особенность, которая делает его полезным далеко не для всех.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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