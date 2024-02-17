Глава ИКАО поздравил Салтанат Томпиеву с назначением в КГА

Николас Ралло глава Европейского регионального бюро международной организации гражданской авиации (ИКАО) поздравил Салтанат Томпиеву с назначением на должность председателя комитета гражданской авиации Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Николас Ралло возглавляет Европейское/Североатлантическое региональное бюро международной организации гражданской авиации (ИКАО EUR/NAT). Бюро, расположенное в Париже, продвигает и ведет мониторинг реализации положений (включая стандарты и рекомендуемую практику (SARPs)) и планов в 56 из 193 договаривающихся государств ИКАО, в том числе Казахстана.

"Поздравляем г-жу Томпиеву с назначением на важную должность председателя Комитета гражданской авиации и, следовательно, генерального директора гражданской авиации Казахстана! Поздравляем Правительство Казахстана с этим историческим решением, которое будет способствовать дальнейшему продвижению гендерного равенства в авиации в государстве и во всем регионе! Моя команда, я и все коллеги из Международной организации гражданской авиации будем поддерживать ее усилия. Дело гендерного равенства в авиации продвигается в мире, в том числе и в Центральной Азии – лидерство демонстрирует Казахстан. Все мы должны использовать это как источник мотивации для активизации наших усилий по гендерному равенству в нашем секторе и за его пределами", - написал Николас Ралло.

16 февраля приказом министра транспорта РК Салтанат Томпиева была назначена на должность председателя комитета гражданской авиации министерства транспорта.