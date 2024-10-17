Купил и успокоился? Почему важно проверять маркировку на продуктах питания

С июня по сентябрь 2024 года представитель ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") в костанайских магазинах провел закупку продуктов методом тайного покупателя.

В потребительскую корзину вошли три продукта: рубленый мясной продукт из говядины "У каждого своя история 9" (302 г) от белорусского производителя, замороженная имитированная пищевая рыбная продукция "Крабовые палочки (имитация)" (200 г) от российского производителя и рисовые лепешки O'Food (290 г) из Кореи.

Фото: Алии Алибековой

Эти продукты были переданы для проверки в аккредитованные лаборатории: РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по Костанайской области и РГП "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы" Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан" на ПХВ. Целью экспертизы было проверить соответствие продуктов требованиям Технических регламентов Таможенного (Евразийского экономического) союза (ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 034/2013 и ТР АЕЭС 040/2016), согласно ранее достигнутым договоренностям о сотрудничестве.

Фото: Алии Алибековой

Экспертиза показала, что все три продукта соответствовали стандартам безопасности по микробиологическим и химическим показателям. Однако, как это часто случается, главной проблемой стала маркировка. Вот что показали результаты:

у рубленого мясного продукта из говядины и крабовых палочек отсутствовала информация на государственном языке https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008034 (казахском);

рисовые лепешки O'Food показали самые серьезные недостатки: отсутствовала маркировка как на государственном, так и на русском языках. Не было ключевых данных, таких как наименование, состав, масса, условия хранения, пищевая ценность, дата изготовления, срок годности, а также наименование и адрес производителя или импортера. Продукция также не была промаркирована знаком ЕАС, подтверждающим соответствие стандартам Таможенного союза.

Фото: Алии Алибековой

Часто покупатели сосредотачиваются на выборе товара по вкусовым предпочтениям или цене, а важность маркировки игнорируется. Но, как отмечает Алия Алибекова, эксперт ОО "МОО по ЗПП", такая ошибка может привести к неприятным последствиям.

"Маркировка – это своеобразный "путеводитель" по безопасности продуктов. В ней указаны важные детали, без которых вы не узнаете, насколько продукт безопасен для хранения и употребления, каковы его состав и пищевая ценность. Отсутствие даже одного ключевого элемента информации – это потенциальная угроза здоровью и кошельку покупателя", – отмечает Алибекова.

Законы Республики Казахстан ясно и четко регулируют вопросы маркировки продукции. Согласно закону РК "О языках в РК" , вся маркировка должна быть переведена на казахский и русский языки, а обязанности по переводу несет импортер. Игнорирование требований технических регламентов может привести к административным штрафам и снятию товара с продажи.

Однако проблема зачастую кроется не только в нарушении законодательства со стороны импортеров, но и в недостаточной информированности потребителей. Приобретая экзотические или заморские продукты, покупатели часто не обращают внимания на маркировку, предполагая, что производитель всегда соблюдает правила. Но стандарты маркировки могут существенно отличаться от страны к стране, и продукция, соответствующая законам одной страны, может не соответствовать требованиям другой.

Как можно избежать покупки продукта с проблемной маркировкой? Вот несколько рекомендаций от Алии Алибековой:

Внимательно читайте надпись на упаковке. Даже если продукт кажется вам знакомым, убедитесь, что на упаковке указаны ключевые данные. Если вы их не нашли на государственном или русском языках, это повод задуматься о безопасности товара. Ищите знак ЕАС. Этот символ подтверждает, что продукт прошел обязательную сертификацию на соответствие стандартам Таможенного союза. Не покупайте продукты без перевода маркировки. Даже если товар вам нравится и его цена привлекательна, отсутствие перевода может быть сигналом о том, что продукт может не соответствовать нашим стандартам безопасности.

Предприниматели и импортеры, работая на рынке Казахстана, обязаны соблюдать местные законы, в том числе требования по маркировке. Игнорирование этих норм может обернуться не только потерями из-за штрафов, но и ухудшением репутации среди потребителей. Следуя законам о маркировке, вы не только избегаете рисков, но и защищаете свой бизнес от возможных претензий.

В следующий раз, когда вы возьмете с полки продукт, обратите внимание на маркировку – возможно, она расскажет вам гораздо больше, чем вы думаете.

ОО "МОО по ЗПП", подготовившее данный материал в рамках проекта по защите прав потребителей, напоминает, что защита прав потребителей – это не только задача государственных органов, но и обязанность самих граждан.