Что нужно знать родителям Казахстана о безопасности продаваемых игрушек

В июне 2024 года представитель ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" методом тайного покупателя закупил нескольких детских игрушек китайского производства в Атырау.

В игровой корзине оказались: набор Teenage Mutant Ninja, Girls Toys Play set, игрушка Toys, кукла Wanju. По договорённости с РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Атырауской области, игрушки были отправлены на проверку в аккредитованную лабораторию, где они прошли комплексные испытания на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности игрушек", а также ГОСТам и методическим указаниям.

Сегодня, когда полки магазинов полны разнообразных игрушек для детей, важно не забывать, что за яркими упаковками и привлекательными персонажами могут скрываться невидимые риски.

Фото: Жанна Биятан

Результаты тестирования оказались положительными с точки зрения химической безопасности – игрушки не содержат опасных веществ, таких как фенол, бензол и другие вредные химические элементы. Это важная новость для родителей, которые, естественно, беспокоятся о здоровье своих детей. Проверки методом капиллярной газовой хроматографии показали, что все образцы соответствуют нормам, предусмотренным методическими указаниями.

Однако, когда дело дошло до маркировки, все образцы оказались в зоне риска. У каждой игрушки были практически идентичные несоответствия: маркировка представлена исключительно на китайском языке. Это серьезное нарушение Закона РК "О защите прав потребителей", который гласит, что информация, предоставленная только на иностранном языке, считается не предоставленной.

Фото: Жанна Биятан

Выбор игрушки для ребенка – всегда важное решение для родителей. Однако, часто предприниматели забывают, что недостаток информации или отсутствие маркировки на двух языках может создать путаницу для потребителей. Отсутствие перевода на казахский и русский языки означает, что потребители лишаются информации о важнейших характеристиках товаров, таких как:

Наименование и место нахождения производителя/импортера . Это важно для возможности обратной связи в случае возникновения вопросов о безопасности или качестве товара;

. Это важно для возможности обратной связи в случае возникновения вопросов о безопасности или качестве товара; Дата изготовления. Родители должны знать, насколько свежа игрушка и не истек ли срок ее безопасного использования;

Родители должны знать, насколько свежа игрушка и не истек ли срок ее безопасного использования; Правила эксплуатации и способы гигиенической обработки . Эти данные важны для того, чтобы игрушка использовалась правильно и безопасно для ребенка;

. Эти данные важны для того, чтобы игрушка использовалась правильно и безопасно для ребенка; Меры безопасности и предупредительные надписи. Игрушка может нести потенциальные риски, если не знать, как с ней обращаться;

Игрушка может нести потенциальные риски, если не знать, как с ней обращаться; Комплектность. Родители должны быть уверены, что они получили все части товара, и знать, из каких элементов состоит набор.

Кроме того, отсутствовал знак ЕАС, который подтверждает соответствие продукции требованиям Евразийского экономического союза.

Фото: Жанна Биятан

Пренебрежение правилами маркировки может обернуться серьёзными последствиями для потребителей. Порой импортеры, стремясь сократить издержки, не обращают должного внимания на правила, считая маркировку второстепенной формальностью. Однако это может создать иллюзию безопасности, которой в реальности нет.

"Родители, выбирая игрушки без должной маркировки, рискуют здоровьем своих детей. Хотя игрушка может пройти проверку на химическую безопасность, отсутствие информации о правильной эксплуатации и гигиенической обработке может привести к непредвиденным последствиям". Эксперт-правозащитник Жанна Биятан

Стандарты безопасности в Китае могут отличаться от стандартов Казахстана, и потому так важно, чтобы информация на игрушках соответствовала требованиям местного законодательства, особенно когда это касается безопасности детей. В 21 веке, когда покупатели имеют доступ к информации и могут сравнивать товары, соответствие стандартам становится конкурентным преимуществом.

Предпринимателям следует понимать, что соблюдение правил маркировки – это не только юридическое требование, но и элемент ответственности перед покупателями.

"Игрушки – это не просто товар, это объект, с которым дети взаимодействуют ежедневно. Родители должны быть уверены, что они приобретают безопасные и качественные товары". Эксперт-правозащитник Алия Алибекова

Как выбрать безопасную игрушку?

Обратите внимание на маркировку;

Ищите знак ЕАС;

Проверьте условия хранения и эксплуатации;

Не забывайте про гигиену: узнайте, как правильно очищать игрушку, чтобы она оставалась безопасной для вашего ребенка.

В век технологий родители могут получить больше информации о продукции через интернет, но это не отменяет важности традиционных методов проверки. Маркировка – это основа, которая помогает понять, безопасен ли товар для вашего ребенка.

ОО "МОО по ЗПП", подготовившее данный материал, напоминает, что соблюдение стандартов безопасности – это не только ответственность производителей и импортеров, но и выбор каждого родителя, который покупает товары для своего ребенка.