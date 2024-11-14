Уроки лета: исследования показали превышение нитратов в арбузах Актау

Лето в Мангистау – это время, когда на прилавках появляется обилие овощей и фруктов, привезенных из разных уголков мира. В силу особенностей региона местное производство плодово-овощной продукции ограничено и большая часть продуктов питания поступает из других стран.

Важно, чтобы эта продукция была не только свежей и привлекательной, но и безопасной для здоровья.

В июле 2024 года представитель общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") приобрел методом тайного покупателя ягодно-овощную продукцию в разных торговых точках города Актау. В продуктовой корзине оказались продукты, которые составляют ежедневный рацион казахстанцев: российский картофель, морковь и молодая капуста из Узбекистана, свекла, клубника и арбуз из Азербайджана, баклажаны и бананы из Ирана. Часть из этих продуктов входит в перечень социально значимых продовольственных товаров, что делает их доступными для широкого круга потребителей

Фото: Жанна Биятан

Все продукты были переданы в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Мангистауской области для проведения комплексных экспертиз. Важная задача стояла перед экспертами – проверить продукцию на соответствие нормам безопасности по ряду показателей.

Продукты прошли исследования на радиоактивность и микробиологические показатели, что, безусловно, радует. Но исследования на содержание нитратов выявили отклонения. Особенно это коснулось арбуза из Азербайджана: уровень нитратов превысил допустимую норму в два раза! Согласно нормам, допустимая концентрация нитратов в арбузе не должна превышать 60 мг/кг, однако в исследуемом образце было обнаружено 112 мг/кг.

Фото: Жанна Биятан

Такой результат является тревожным сигналом для потребителей. Ведь превышение уровня нитратов может не только ухудшить качество продукта, но и нанести вред здоровью. Нитраты могут превращаться в нитриты, вызывая серьезные осложнения. Основные симптомы отравления: синюшность ногтей, губ и слизистых оболочек, рвота, боли в животе, диарея (возможно с кровью), желтизна белков глаз, увеличение печени, одышка и учащенное сердцебиение, в тяжелых случаях – потеря сознания.

"Важная деталь: задача организации не заключается в поиске как можно большего числа несоответствий. Мы не стремимся обвинять производителей или продавцов, а, напротив, оказываем информационно-просветительскую помощь как потребителям, так и предпринимателям. Путем выявления проблем мы хотим предотвратить возможные риски и помочь гражданам делать безопасный выбор." Алия Алибекова, эксперт ОО "МОО" по ЗПП

Чтобы избежать подобных ситуаций, потребителям важно знать свои права и возможности проверки продукции на безопасность еще до покупки: прежде чем фрукты и овощи попадают на прилавки, они проходят фитосанитарный контроль и должны быть снабжены карантинными сертификатами и результатами фитосанитарного анализа. Приобретая овощи и фрукты, особенно те, которые попадают в категорию социально значимых товаров, покупатель вправе запросить у продавца эти документы.

"Покупатели часто не задумываются о том, что проверка безопасности продуктов – это не просто дополнительная опция, а необходимое условие для защиты здоровья. Когда вы покупаете овощи или фрукты, особенно на рынках, обязательно спрашивайте у продавцов документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Это может спасти вас и вашу семью от возможных рисков. Не стоит стесняться – каждый потребитель имеет полное право знать, что покупает". Алия Расбековна

Она так же советует:

"Не покупайте фрукты и овощи на стихийных рынках, особенно вдоль дорог, из-за риска накопления в них тяжелых металлов от выхлопных газов. Если все же решили купить, например, арбуз в таком месте, потребуйте у продавца документы, подтверждающие законность продажи и безопасность продукции, а также санитарную книжку. Торговая точка должна быть оборудована навесом, защищена от солнца и дождя, а арбузы – храниться на поддонах высотой не менее 20 см. Не просите надрезать бахчевые перед покупкой – так можно избежать риска заражения кишечной палочкой, так как грязь с поверхности и нечистый нож могут попасть в мякоть".

Даже если лето уже позади, этот совет остается актуальным для будущих сезонов и покупок следующего года. Продукты питания, такие как бахчевые культуры, вернутся на прилавки в теплое время года, и знание того, как выбирать безопасные продукты, поможет избежать рисков для здоровья.

Сохраните этот совет, чтобы в следующий сезон вы могли обезопасить себя и своих близких от возможных неприятных последствий.

Материал подготовлен общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

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