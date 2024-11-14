Казахстан удостоен престижной премии в области авиации

В начале ноября в Вашингтоне (США) состоялась ежегодная конференция Air Traffic Control Association (ATCA) 2024, это ключевое событие в мировой авиационной отрасли, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Комитете гражданской авиации (КГА), в рамках мероприятия была представлена престижная программа наград ATCA, традиционно отмечающая выдающиеся достижения в авиационной сфере. Казахстанские эксперты стали победителями в одной из номинаций.

Всего программа наград ATCA охватывает три категории: обслуживание воздушного движения, индустрию и малый бизнес, а также военные заслуги.

"Было представлено 10 номинаций, одна из которых The David J. Hurley Memorial Award for Aviation Traffic Management. Она выделяет выдающиеся достижения в области обслуживания воздушного движения в мире. Заявку для участия в этой категории отправили более 40 стран. По итогам ежегодной конференции ATCA победителем назвали РГП "Казаэронавигация". К слову, в 2023 году лучшими в данном разделе стали представители Федерального управления гражданской авиации (FAA) США", – сообщили в КГА.

"Исследование и разработка динамической секторизации для улучшенного обслуживания воздушного движения в зоне ответственности районного диспетчерского центра Актобе" – тема проекта специалистов РГП "Казаэронавигация". Авторы работы – Нурсултан Томпиев, Асет Ахметбаев и Мади Асылханов.

Фото: КГА

"Динамическая секторизация позволяет оптимизировать воздушное пространство, снизить нагрузку на авиадиспетчеров и повысить пропускную способность в воздушном пространстве района полетной информации. В проекте был применен научный подход временного разделения воздушного пространства района полетной информации Актобе с применением метода диаграмм Вороного. Успешная реализация данного проекта позволит применять данную методологию при последующих внедрениях динамической секторизации в других зонах ответственности в воздушном пространстве Республики Казахстан", – рассказали эксперты.

Такая высокая награда у Казахстана впервые. Безусловно, это станет важным шагом в развитии авиационной отрасли страны и укреплении ее позиций на международной арене, отметили в КГА.