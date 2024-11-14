Безопасные сладости на полках: что стоит знать казахстанским потребителям

В рамках государственной программы по улучшению качества жизни и повышению безопасности пищевых продуктов активисты ОО "Мангистауское общество защиты прав потребителей" проверили множество образцов продукции, представленной на рынке Казахстана.

Этот мониторинг, поддержанный государством, проходил по всей стране с июня по октябрь 2024 года. Подобные проверки напоминают о том, что создание безопасного рынка — это совместная работа всех его участников. Государственные программы по обеспечению качества продуктов питания, инициированные президентом страны, активно поддерживаются общественными организациями, а также ответственными производителями и поставщиками. Таким образом, каждый из нас вносит свой вклад в обеспечение высокого качества продукции.

Фото: Жанны Биятан

В данного мониторинга методом тайного покупателя представители организации закупали различные товары, в том числе сладости. Так, в магазинах Уральска были отобраны образцы: белый пористый шоколад "Bubbly Milck Chokolate" и конфеты "Коркунов" из молочного шоколада с карамелизированным грецким орехом и темной ореховой начинкой со вкусом кленового сиропа. Продукция была направлена в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по ЗКО для всестороннего анализа на соответствие нормам пищевой безопасности и требованиям маркировки.

Фото: Жанны Биятан

Алия Алибекова, эксперт-правозащитник, отмечает: "Мы стремимся к тому, чтобы каждый потребитель мог смело доверять качеству товаров на прилавках. Задача общественных организаций в этом проекте — быть посредниками, обеспечивающими защиту прав покупателей на получение безопасного продукта".

Лабораторный анализ выявил нарушения в маркировке обоих товаров. Например, на шоколаде и конфетах отсутствовали рекомендации и ограничения по употреблению, что может быть особенно важно для покупателей с особыми потребностями, например, аллергиков. Также на обоих товарах не было информации на государственном языке, а на упаковке конфет еще отсутствовали и сведения о компонентах, изготовленных с использованием ГМО.

Маркировка на упаковке — это инструмент, предупреждающий потребителей о возможных аллергенах и содержащий информацию о пищевой ценности, рекомендующий ограниченное потребление продукта с заботой о здоровье потребителей. "Предупрежден, значит вооружен", гласит народная мудрость. Не менее важно наличие информации на государственном языке. Согласно Закону РК "О языках в РК" , данные должны быть представлены на казахском и русском языках, импортеры обязаны учитывать все требования закона

Эксперт-правозащитник Алия Алибекова уверена, что подобные проверки помогают наладить механизм, при котором требования законодательства станут привычными для всех участников рынка. Она подчеркивает: "Ошибки в маркировке встречаются, но радует, что есть и положительные моменты: исследованные сладости безопасны для здоровья и соответствуют пищевым стандартам. Наша цель — чистые, открытые отношения между бизнесом, государством и потребителем. Ведь на рынке Казахстана есть продукция, полностью соответствующая всем требованиям, что показывает возможность реальной и полезной конкуренции".

Для многих сладости — это часть рациона и способ поднять настроение, родители часто покупают шоколадные батончики и конфеты в качестве угощения для детей. Но при этом важно помнить, что сладости — это не только удовольствие, но и продукт с определенными требованиями к составу и качеству.

Сладкие продукты, как и любая другая продукция, должны быть безопасными и содержать необходимую информацию, чтобы покупатель мог быстро оценить продукт и убедиться в его качестве. Безопасность и соответствие ГОСТам гарантируют не только удовольствие от покупки, но и уверенность в том, что продукт не причинит вреда.

Алия Алибекова подчеркивает: "Покупателям стоит быть внимательными и не забывать, что, выбирая продукт, мы также поддерживаем производителей, которые соблюдают требования и заботятся о наших интересах".