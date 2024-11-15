Сывороточные напитки: на что обращать внимание при выборе качественной продукции

Сывороточный напиток – это продукт на основе молочной сыворотки. Молочная сыворотка является побочным продуктом при производстве сыра, творога или казеина. В жаркую погоду освежает и утоляет жажду.

Процесс приготовления сывороточных напитков может включать смешивание сыворотки с водой, добавление вкусовых компонентов и тепловую обработку.

Как выбрать качественный продукт, рассказали специалисты ОО "Мангистауской областное общество защиты прав потребителей". В первую очередь необходимо обратить внимание на внешний вид и консистенцию. Сывороточный напиток должен быть прозрачным или полупрозрачным, однородным на вид. Вкус и запах кислый или сладкий. Кроме того, однородность его консистенции и отсутствие отклонений во вкусе и запахе говорит о соблюдении всех санитарных норм и правил во время изготовления.

А вот микробиологию на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза уже проверяют в специальных лабораториях. Так, в ходе контрольной закупки экспертами Мангистауского общества защиты прав потребителя приобретен пастеризованный сывороточный напиток с витаминами и минералами, соками персика и маракуйя "Актуаль", объемом 930 грамм. Изготовлен российской компанией АО "Эйч энд Эн". Образец направился на комплексное исследование в филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения РК по Актюбинской области. По протоколу исследования пищевых продуктов РО-24-10018 №734 от 1 июля 2024 года образец проверили на соответствие техническим регламентам Таможенного союза 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" и 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Фото: Жанна Биятан

На этикетке напитка указаны наименование пищевой продукции, состав, количество, дата изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, рекомендации и ограничения по использованию, показатели пищевой ценности, присутствует и единый знак обращения ЕАС на рынке государств-членов Таможенного союза.

"Однако вся эта информация не указана на государственном языке. Предусмотренная пунктом 1 части 4.1 технического регламента маркировка в виде надписей упакованной пищевой продукции должна быть нанесена на государственном языке государства-члена Таможенного союза. Подчеркну, в соответствии с пунктом 7 статьи 25 Закона РК "О защите прав потребителей" информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредставленной. Нарушение этих требований влечет ответственность, которая предусмотрена действующим законодательством РК. Так, согласно части 1 статьи 425 Кодекса РК "Об административных нарушениях", за нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека, предусмотрен штраф для физлиц в размере 30 МРП, должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – до 230 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – 310 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – 1600 МРП", – отметила представитель ОО "Мангистауское общество по защите прав потребителей" Жанна Биятан.

При исследовании на безопасность пищевой продукции в сывороточном напитке мышьяк и ртуть не обнаружены. Отдельно Национальный центр экспертизы проверил образец на содержание свинца, кадмия, афлатоксина. Эксперты их не обнаружили, а результаты закреплены в протоколе исследования пищевых продуктов РО-24-10017 №242 от 3 июля 2024 года. Затем в лаборатории сывороточный напиток исследовали на остаточное количество содержания пестицидов, физико-химический состав пестицидов, минеральных удобрений. Анализы продемонстрировали их отсутствие (Протокол исследования пищевых продуктов РО-24-10017 №124 от 3 июля 2024 года).

В рамках государственного заказа Комитета защиты прав потребителей МТИ РК в тесном взаимодействии с общественными организациями по защите прав потребителей выявляются некачественные и небезопасные продукты питания.

Если вы столкнулись с нарушением ваших потребительских прав, то можете обратиться в Департамент торговли и защиты прав потребителей по месту жительства, контакты – на сайте МТИ РК (Департамент торговли и защиты прав потребителей Актюбинской области. Телефон "горячей линии": 8 (7132) 548 126).