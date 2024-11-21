Сериал о бытовом насилии покажут в Казахстане

Сериал "Шыда" – это трогательная драма, бросающая вызов актуальным проблемам современного общества: домашнее насилие, ограничение прав женщин. Это история о тяжелом пути женщины к счастью, к обретению достоинства, к спокойной жизни в гармонии с собой.

Айша, 25-летняя молодая девушка, вступила в брак в раннем возрасте, мечтая о счастье. Однако судьба уготовила ей другой путь. Ее муж – тиран, унижающий ее физически и эмоционально. Родители мужа относятся к Айше, как к беззащитной рабыне.

Айша, воспитанная на принципе "қайтып келген қыз жаман", терпит все унижения, надеясь на улучшение своего положения. Но когда ситуация становится невыносимой, она возвращается к своим родителям, которые, не поддержав дочь, отправляют ее обратно в дом мужа, где ситуация становится еще хуже.

Не в силах больше терпеть домашнюю тиранию и унижения, Айша уходит из дома забрав с собой маленького сына и старается начать новую жизнь. Она устраивается на работу, где встречает достойного мужчину, предлагающего ей счастье, которого она заслуживает. Но Айша, испытавшая на себе боль и предательство, боится вступать в новые отношения.

Фото: НТК

Историю о силе духа, о поиске собственного пути к счастью, об обретении уважения и любви к себе снял опытный режиссер Даулет Бекмагамбетов. Ранее он работал над созданием сериала "III интернационал"", который высоко оценили и зрители, и критики. В новом сериале перед ним стояла задача передать важность самопознания и освобождения от цепей насилия.

Фото: НТК

Для реализации столь важной социальной темы к участию были приглашены такие известные актеры, как Меруерт Кульсартова, Қуаныш Құдайберген, Альмира Искакова, Дамир Мадиев, Шахризада Серикова, Лиза Серикова, Жомарт Зейнабил, Самал Нурбаева, Кенжебек Башаров, Ералы Пирмаганбет, Айым Бакытжанкызы и Куаныш Бейсагалиев.

Производство телесериала осуществилось при поддержке Министерства информации и культуры Республики Казахстан.

Премьера сериала состоится 25 ноября 2024 года на телеканале НТК в 17:10.

Язык вещания: казахский.

Фото: НТК

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