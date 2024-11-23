Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Минфине рассказали предпринимателям Восточно-Казахстанской области о ключевых изменениях в госзакупках

МСБ, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 09:33 Фото: пресс-служба Министерства финансов РК
Представители Министерства финансов продолжают проводить встречи с представителями бизнеса, госсектора и гражданским обществом в регионах, разъясняя ключевые изменения в Законе "О государственных закупках", сообщает Zakon.kz.

Очередная встреча состоялась в Усть-Каменогорске. Вице-министр финансов Даурен Кенбеил и заместитель акима Восточно-Казахстанской области Дархан Сапанов рассказали о формах поддержки отечественных товаропроизводителей через госзакупки.

МСБ, Казахстан, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 09:33

Фото: пресс-служба Министерства финансов РК

В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества ВКО и Абайской области, сотрудники госорганов, бюджетных организаций, МСБ и представители региональной НПП "Атамекен".

Даурен Кенбеил отметил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана поручил стимулировать и поддерживать качественное развитие отечественного бизнеса. Закон о госзакупках призван стать инструментом в выполнении этой задачи.

"Прозрачная и хорошо организованная система госзакупок выгодна всем заинтересованным сторонам процесса: государственному сектору, бизнесу и гражданам, так как ведет к росту конкуренции и повышению качества предоставляемых услуг и товаров. Например, для повышения квалификации участников закупок предлагается осуществлять закупки среди поставщиков, имеющих соответствующую репутацию. Информация о поставщике будет формироваться с использованием различных баз данных. Это позволит перейти к автоматическому выбору поставщиков", – пояснил Даурен Кенбеил.
Казахстан, МСБ,, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 09:33

Фото: пресс-служба Министерства финансов РК

Кроме того, в целях поддержки отечественных товаропроизводителей Министерством финансов утвержден отдельный перечень товаров, работ и услуг, которые будут закупать исключительно у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Несколько новелл закона направлены на упрощение процедуры закупок, что позволит проводить их в сжатые сроки. Для того, чтобы исключить факты установления заказчиками завышенных требований, планируется сохранить действующий камеральный контроль. При этом исключается право на отмену итогов закупок со стороны уполномоченного органа.

Ранее представители Минфина провели в Караганде встречу, посвященную вопросам налогообложения горно-металлургической отрасли страны.

Читайте также

Исполнение поручений Токаева: свыше 10 тысяч новых мест в общежитиях вводится в 2024 году
Исполнение поручений Токаева: свыше 10 тысяч новых мест в общежитиях вводится в 2024 году
Работа с персоналом как шаг в будущее
XII Kazakhstan HR-Forum 2024: работа с персоналом как шаг в будущее
О бытовом насилии покажут в Казахстане
Сериал о бытовом насилии покажут в Казахстане
Андрей Дюсупов
Абайская область МФ РК Восточно-Казахстанская область Казахстан 2024 год Бизнес Госзакупки МСБ
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты &quot;Орешник&quot; – фейк
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты "Орешник" – фейк
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
Похолодание до -23°С и туман: прогноз погоды в Казахстане на выходные
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: