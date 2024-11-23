В Минфине рассказали предпринимателям Восточно-Казахстанской области о ключевых изменениях в госзакупках

Представители Министерства финансов продолжают проводить встречи с представителями бизнеса, госсектора и гражданским обществом в регионах, разъясняя ключевые изменения в Законе "О государственных закупках", сообщает Zakon.kz.

Очередная встреча состоялась в Усть-Каменогорске. Вице-министр финансов Даурен Кенбеил и заместитель акима Восточно-Казахстанской области Дархан Сапанов рассказали о формах поддержки отечественных товаропроизводителей через госзакупки.

Фото: пресс-служба Министерства финансов РК

В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества ВКО и Абайской области, сотрудники госорганов, бюджетных организаций, МСБ и представители региональной НПП "Атамекен".

Даурен Кенбеил отметил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана поручил стимулировать и поддерживать качественное развитие отечественного бизнеса. Закон о госзакупках призван стать инструментом в выполнении этой задачи.

"Прозрачная и хорошо организованная система госзакупок выгодна всем заинтересованным сторонам процесса: государственному сектору, бизнесу и гражданам, так как ведет к росту конкуренции и повышению качества предоставляемых услуг и товаров. Например, для повышения квалификации участников закупок предлагается осуществлять закупки среди поставщиков, имеющих соответствующую репутацию. Информация о поставщике будет формироваться с использованием различных баз данных. Это позволит перейти к автоматическому выбору поставщиков", – пояснил Даурен Кенбеил.

Фото: пресс-служба Министерства финансов РК

Кроме того, в целях поддержки отечественных товаропроизводителей Министерством финансов утвержден отдельный перечень товаров, работ и услуг, которые будут закупать исключительно у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Несколько новелл закона направлены на упрощение процедуры закупок, что позволит проводить их в сжатые сроки. Для того, чтобы исключить факты установления заказчиками завышенных требований, планируется сохранить действующий камеральный контроль. При этом исключается право на отмену итогов закупок со стороны уполномоченного органа.

Ранее представители Минфина провели в Караганде встречу, посвященную вопросам налогообложения горно-металлургической отрасли страны.