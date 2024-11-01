Минфин рассказал, как будет меняться налогообложение горно-металлургической отрасли

Министерство финансов РК продолжает серию встреч с крупным бизнесом, представителями МСБ и местных властей в регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 1 ноября, в Караганде состоялась встреча, посвященная вопросам налогообложения горно-металлургической отрасли страны.

Как отметили в Министерстве финансов, Карагандинская область является минерально-сырьевым регионом Казахстана, где сосредоточены значительные запасы угля, железно-марганцевых и полиметаллических руд и других полезных ископаемых.

В регионе работают 604 недропользователя, в том числе "Казахмыс" и Qarmet. В горнодобывающей и обрабатывающей отраслях задействовано 113 тыс. человек, или более 20% от занятого населения области. За 10 месяцев текущего года налоговые поступления от предприятий региона составили более 507 млрд тенге.

"Министр финансов Мади Такиев и аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев сообщили предпринимателям трех регионов (Карагандинской, Павлодарской и Акмолинской областей), что новый Налоговый кодекс направлен на оказание поддержки бизнесу за счет оптимизации налогового администрирования", – рассказали в министерстве.

В частности, новый Налоговый кодекс предлагает исключить платежи, где нет значимой фискальной отдачи.

"В Послании народу Казахстана глава государства поручил Правительству работать над улучшением условий для ведения бизнеса. Новый налоговый кодекс предлагает перенести единый земельный налог (ЕЗН) в индивидуальный подоходный налог. Предлагается объединить три платы: за пользование водными ресурсами, за лесные пользования и за пользование животным миром. В целом количество ставок плат будет сокращено на 77. Предлагается сократить шесть видов сборов. По ним будут исключены 34 вида ставок. Также исключаются пять видов госпошлин, ставки по ним будут сокращены на 51", – сообщил министр финансов РК Мади Такиев.

Для всех категорий налогоплательщиков, независимо от размера субъектности, будут предоставлены "универсальные" стимулы для инвестиций.

Предлагаются инвестиционные налоговые преференции в виде единовременного 100% вычета затрат на приобретение/строительство зданий, сооружений, машин, оборудования, программного обеспечения без привязки к его функциональному назначению. Кроме того, для производства и реализации продукции собственного производства предлагается пониженная ставка подоходного налога.

Директор департамента налоговой и таможенной политики МНЭ РК Ерлан Сагнаев сообщил, что проект нового Налогового кодекса предусматривает меры, которые позволят сохранить добычу на истощающихся месторождениях.

"Для добычи полезных ископаемых из состава техногенных минеральных образований предлагается установление пониженных ставок НДПИ. Мы ожидаем, что данные меры обеспечат дополнительные поступления в бюджет за счет улучшения финансовых показателей и увеличения объемов добычи", – отметил директор департамента налоговой и таможенной политики МНЭ РК.

Участники встречи выразили уверенность в том, что открытый диалог и сотрудничество позволят найти эффективные решения, которые обеспечат дальнейший устойчивый рост горно-металлургической отрасли, стабильные поступления в бюджет и в целом укрепление экономики страны.

После встречи с представителями бизнеса министр финансов посетил цеха крупнейшей сталелитейной и горнодобывающей компании нашей страны Qarmet.