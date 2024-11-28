Али Укенов: Религиозные обряды должны быть добровольными

Казахстанский религиовед Али Укенов заявил о необходимости светского государства для казахстанских мусульман. В небольшом интервью специалист поделился своими мыслями.

– В последнее время в Казахстане и других странах идет активное обсуждение необходимости светского государства. Можете ли вы объяснить, почему, на ваш взгляд, казахстанским мусульманам необходимо жить в светском государстве?

– Казахстанским мусульманам нужно светское государство, чтобы иметь возможность быть мусульманами по убеждению и свободному выбору. Религиозная вера, как и соблюдение шариата, не может быть искренней, если она навязана страхом перед государственными институтами. Светское государство, нейтральное по отношению к религиозным доктринам, позволяет каждому человеку самостоятельно выбирать свою религию и жить в соответствии с ней на основе искренних убеждений.

– Вы говорите о том, что шариат не может быть навязан государством. Почему это важно?

– Да, именно. Шариат играет фундаментальную роль в формировании этических норм и ценностей, которые могут быть отражены в общем законодательстве и государственной политике посредством демократического процесса. Однако принципы шариата не могут быть введены в действие государством в качестве публичного права. Если государство попытается это сделать, результатом будет политическая воля государства, а не религиозный закон ислама. Принуждение к соблюдению религиозных норм приводит к лицемерию, которое категорически осуждается Кораном.

Фото: из личного архива Али Укенова

– Можете ли вы привести исторические примеры, подтверждающие ваши слова?

– Конечно. Более восьмидесяти лет назад Али Абд ар-Разик убедительно доказал, что государство должно быть политическим, а не религиозным институтом. В 1930-х годах Рашид Ридда также утверждал, что шариат не может быть кодифицирован в качестве государственного закона. Эти идеи подтверждают, что исламские государства не могут навязывать религиозные нормы через принудительные меры.

– Как вы считаете, каковы основные риски, связанные с попытками исламского государства насаждать законы шариата?

– Основной риск заключается в том, что принуждение к соблюдению шариата уничтожает его религиозный авторитет и ценность. Принципы шариата могут свободно соблюдаться только верующими. Когда их навязывает государство, они теряют свою религиозную значимость и превращаются в инструмент политического контроля. Это противоречит сути ислама, который требует искренней веры и благочестивых намерений.

– Что вы подразумеваете под "гражданскими соображениями" при обсуждении государственной политики и законодательства?

– Гражданские соображения означают, что обоснование и цель государственной политики должны основываться на доводах, которые большинство граждан могут принять или отвергнуть. Это необходимо для обеспечения открытого и доступного процесса обсуждения государственной политики для всех граждан, независимо от их религиозных убеждений. Законодательство должно отражать убеждения и ценности граждан, включая религиозные, но не должно навязываться от имени конкретной религии.

– Каково ваше отношение к отделению ислама от государства?

– Я поддерживаю институциональное разделение ислама и государства. Это необходимо для того, чтобы шариат играл свою позитивную и просветительскую роль в жизни мусульман и исламских обществ. Государство должно сохранять нейтралитет в отношении религиозных доктрин, чтобы истинные убеждения были движущей силой религиозной и социальной практики. Это позволит мусульманам жить в соответствии со своей верой без страха перед теми, кто контролирует государство.

Фото: freepik

– Это не означает исключение ислама из общественной жизни, верно?

– Именно так. Государство не должно насаждать Шариат для того, чтобы мусульмане могли жить в соответствии со своей верой. Религиозные обряды должны быть добровольными, соответствовать личным благочестивым намерениям. Принудительное исполнение способствует лицемерию, которое категорически осуждается Кораном.

– Почему важно различать Шариат как концепцию и конкретную методологию?

– Шариат как концепция – это религиозный закон ислама, основанный на интерпретациях Корана и Сунны Пророка. Методология же определяет, какие интерпретации будут приняты в качестве авторитетных формулировок Шариата. Эти интерпретации могут меняться со временем. Суть в том, что мусульмане обязаны соблюдать Шариат как религиозную обязанность, и этого лучше всего достичь, когда государство сохраняет нейтралитет по отношению ко всем религиозным доктринам.

– Как это влияет на общественное благо и права граждан?

– Законодательство и государственная политика должны отражать убеждения и ценности граждан, включая религиозные, при условии, что это не делается от имени конкретной религии. Это позволит избежать исключения религиозных и иных убеждений других граждан. Я призываю к светскому государству, а не к секуляризации общества, чтобы влияние государства не разрушало подлинную набожность людей.

– Что бы вы хотели добавить в заключение?

– Моя цель – подтвердить и поддержать институциональное разделение ислама и государства, чтобы Шариат играл свою надлежащую роль в жизни мусульман. Государство должно быть более устойчивым и продуманным институтом самоуправления, сохранять нейтралитет и не вмешиваться в религиозные дела. Это позволит мусульманам жить в соответствии со своими убеждениями и развивать общество на основе искренней веры и этических норм.

Материал подготовлен в рамках проекта ОЮЛ "Казахстанская Ассоциация Даму"

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