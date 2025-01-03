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Культура и шоу-бизнес

Али Окапов поделился радостной новостью

Али Окапов поделился радостной новостью, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 19:35 Фото: Instagram/aliokapov
Популярный казахстанский артист Али Окапов 3 января поделился с фанатами радостной новостью, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram он сообщил, что песни, которые он исполнил вместе со своим братом Мади Рымбаевым в телевизионном шоу "Жұлдызды жұп", скоро будут доступны на всех музыкальных площадках.

"Как начался ваш новый год? Мы все молодцы. Песни, которые мы исполнили в проекте "Жұлдызды жұп" готовы! Скоро на всех площадках!" – написал артист под постом. 

Поклонникам поправилась новость: 

  • Какая прекрасная новость в Новом году, будем слушать любимые хиты!
  • Красавчики!
  • Всего хорошего, только вперед!

Сначала Али Окапов выступал в "Жұлдызды жұп" в паре с актрисой и подругой Фаризой Ескермес. 24 октября стало известно, что актриса покидает шоу, а партнером артиста стал его брат Мади Рымбаев. Пара обрела своих поклонников, которые были в восторге от каждого их выступления.

Айсулу Омарова
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