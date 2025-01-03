Али Окапов поделился радостной новостью
Фото: Instagram/aliokapov
Популярный казахстанский артист Али Окапов 3 января поделился с фанатами радостной новостью, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram он сообщил, что песни, которые он исполнил вместе со своим братом Мади Рымбаевым в телевизионном шоу "Жұлдызды жұп", скоро будут доступны на всех музыкальных площадках.
"Как начался ваш новый год? Мы все молодцы. Песни, которые мы исполнили в проекте "Жұлдызды жұп" готовы! Скоро на всех площадках!" – написал артист под постом.
Поклонникам поправилась новость:
- Какая прекрасная новость в Новом году, будем слушать любимые хиты!
- Красавчики!
- Всего хорошего, только вперед!
Сначала Али Окапов выступал в "Жұлдызды жұп" в паре с актрисой и подругой Фаризой Ескермес. 24 октября стало известно, что актриса покидает шоу, а партнером артиста стал его брат Мади Рымбаев. Пара обрела своих поклонников, которые были в восторге от каждого их выступления.
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