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Казахстан и Иордания подписали меморандум в рамках антикоррупционного сотрудничества

Антикор, меморандум, Иордания, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 13:52 Фото: Антикоррупционная служба
Антикор Казахстана укрепляет сотрудничество с антикоррупционными органами стран-членов Организации Исламского Сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

По приглашению руководителя Антикоррупционного ведомства Катара 26-27 ноября в городе Доха делегация Антикоррупционной службы во главе с председателем Асхатом Жұмағали приняла участие во Второй министерской встрече антикоррупционных органов стран – членов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС).

"Цель мероприятия – обсуждение актуальных вызовов и укрепление сотрудничества в сфере противодействия коррупции между представителями антикоррупционных ведомств исламского мира, экспертами и международными организациями", – рассказали в Антикоре.

Антикоррупционная служба Казахстана презентовала казахстанский опыт противодействия коррупции. Также были освещены вопросы реализации Концепции антикоррупционной политики, законодательных инициатив, применения превентивных и уголовно-правовых мер, внедрения цифровых решений, в том числе "окрашивания денег", поиска и возврата преступных активов.

"В рамках мероприятия были проведены двусторонние встречи с руководством антикоррупционных ведомств Иордании, Саудовской Аравии и Катара. В ходе двухсторонней встречи с председателем Комиссии по добропорядочности и противодействию коррупции Хашимитского Королевства Иордании Муханнадом Хиджази был подписан Меморандум о взаимопонимании", – сообщили в казахстанском Антикоре.

Там отметили, что этот документ станет основой для укрепления двустороннего взаимодействия между Антикоррупционными органами Казахстана и Иордании, обмена передовыми практиками и совместной работы по разработке эффективных инструментов противодействия коррупции.

"Во время переговоров с президентом Управления по надзору и противодействию коррупции Королевства Саудовской Аравии Мазином бин Ибрагимом Аль-Кахмусом были обсуждены вопросы предотвращения коррупционных рисков в сфере государственного управления. Весной следующего года запланирован визит коллег из Королевства Саудовской Аравии в Астану для подписания совместного меморандума", – сообщили также в Антикоре.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась встреча с ректором Международной антикоррупционной академии госпожой Слаганой Тасевой.

Стороны обменялись мнениями касательно проведения курсов повышения квалификации сотрудников агентства, их обучения в академии, привлечения международных экспертов при проработке и реализации проектов.

Также состоялся ряд встреч с руководителями государственных и правоохранительных органов Катара (Антикоррупционное ведомство, МВД, МЮ и ГП).

На переговорах с президентом Управления административного контроля и прозрачности Катара Хамадом бин Насером Аль-Миснедом стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе по превенции, цифровизации, прозрачности госзакупок, обучения, реализации передовых антикоррупционных мер.


"На встрече с государственным министром внутренних дел Катара Шейхом Абдулазизом бин Файзалом бин Мохаммедом Аль-Тани были озвучены вопросы взаимодействия в рамках уголовного преследования и реализации совместных проектов. С заместителем генерального прокурора Мохаммедом Рашидом Аль-Бинали и заместителем министра юстиции господином Султаном Абдуллой Аль-Суэйди рассмотрен широкий спектр вопросов, включая взаимную правовую помощь, возврат преступных активов и другие темы", – рассказали в ведомстве.

Там отмечают, что международное взаимодействие в рамках ОИС остается важным направлением в работе Антикоррупционной службы Казахстана.

Сотрудничество направлено на укрепление доверия между участниками данной организации, разделяющими общие ценности и особенности социально-экономической и культурной среды в рамках реализации государственных программ по улучшению благосостояния народов.

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