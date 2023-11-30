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Законодательство РК

Казахстан присоединился к соглашению государств ШОС о сотрудничестве в области туризма

Казахстан присоединился к соглашению ШОС по развитию туризма Фото: МЭПР РК
Правительство Казахстана приняло постановление "О присоединении к Соглашению между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о развитии сотрудничества в области туризма", сообщает Zakon.kz.

Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о развитии сотрудничества в области туризма совершено в городе Самарканде 16 сентября 2022 года.

Документ предусматривает содействие в сотрудничестве по следующим направлениям:

  • продвижение туристских брендов государств посредством организации международных конференций, форумов, семинаров, выставок, публикаций в средствах массовой информации и всемирной информационной сети Интернет;
  • проведение различных мероприятий по развитию туризма, в том числе семинаров, конференций и деловых встреч, совместных исследований и симпозиумов, систематический обмен научными и учебными материалами;
  • участие в туристских ярмарках, форумах и выставках, проводимых на территории государств сторон;
  • поощрение развития сотрудничества в сфере оздоровительного туризма и внедрения современных эффективных технологий в туризме;
  • организация взаимных ознакомительных поездок для представителей туристских организаций и средств массовой информации государств;
  • поддержка сотрудничества государств сторон в привлечении инвестиций для дальнейшего развития туризма в целях создания туристской инфраструктуры и качественного сервиса на основе международных стандартов, в том числе на удаленных территориях;
  • активизация работы по совместному продвижению туристских продуктов и, при необходимости, маршрутов;
  • поощрение применения мер по упрощению визового режима между государствами сторон с целью увеличения взаимных туристских потоков, если иное не предусмотрено международными договорами между ними;
  • содействие в подготовке кадров и организации стажировок для представителей туристской индустрии путем обмена опытом специалистами заинтересованных учреждений государств;
  • обмен информацией и опытом работы в области туризма, включая создание туристских комплексов и рекреационных зон (территорий), а также информацией о льготах в области инвестиций, предоставляемых в соответствии с законодательством государств;
  • распространение в рамках законодательства государств сторон туристских изданий и других информационных материалов, включая аудио и видеоматериалы, рекламирующих туристский потенциал государств;
  • усиление сотрудничества в области туризма в рамках международных организаций. 

Предусматривается, что каждая из сторон принимает меры по защите прав и законных интересов, включая обеспечение безопасности туристов, находящихся на территории государства другой стороны.

Соглашение заключается сроком на 5 лет и вступает в силу с даты получения депозитарием последнего письменного уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Действие соглашения автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды.

Соглашение открыто для присоединения любого государства, желающего присоединиться к нему, путем передачи депозитарию документа о присоединении.

Постановление вводится в действие со дня его подписания. 

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Лариса Черненко
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