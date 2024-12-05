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Летный парк ВВС Казахстана пополнился военно-транспортным самолетом А-400М

Летный парк ВВС Казахстана пополнился, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 15:29 Фото: МО РК
В Алматы с этим событием министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков лично поздравил авиаторов Вооруженных сил и гостей мероприятия.

В торжественном митинге приняли участие Герой Советского Союза, Халық қаһарманы генерал-майор авиации в отставке Токтар Аубакиров, представитель европейского концерна Airbus Military Элена Парийя Мартин, ветеран Вооруженных сил РК полковник запаса Владимир Платошин, личный состав военно-транспортной эскадрильи, военнослужащие Десантно-штурмовых войск, студенты Академии гражданской авиации и воспитанники движения "Жас сарбаз".

Командир экипажа самолета подполковник Асылбек Жумабаев доложил министру обороны генерал-полковнику Руслану Жаксылыкову о благополучном прибытии из Испании в пункт постоянной дислокации.

Военно-транспортный самолет А-400М, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 15:29

Фото: МО РК

Руководитель оборонного ведомства поздравил участников мероприятия со знаменательным событием.

"Современная, мобильная, высокотехнологичная армия была, есть и в обозримом будущем остается гарантом обеспечения безопасности и укрепления обороноспособности страны. Сегодня в рамках гособоронзаказа мы получили военно-транспортный самолет, предназначенный для перевозки личного состава, тяжелых грузов, техники, выполнения задач в рамках гуманитарных операций, – сказал генерал-полковник Жаксылыков.

Министр также поблагодарил представителей компании Airbus Military за тесное сотрудничество и активное участие в обучении казахстанских специалистов в центре авиационной подготовки в испанском городе Севилье.

Летный парк ВВС Казахстана пополнился, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 15:29

Фото: МО РК

"Летный и инженерно-технический состав в установленные сроки прошел теоретическую переподготовку по управлению и обслуживанию авиатехники. Представители концерна передали нам требуемую технологическую информацию по обслуживанию самолета, с тем чтобы в дальнейшем наши специалисты могли самостоятельно его обслуживать и проводить соответствующие регламентные мероприятия", – дополнил он.

Напомним: сотрудничество с авиастроительным концерном Airbus Military было налажено еще в 2013 году, когда Казахстан закупил самолеты С-295, которые успешно эксплуатируются в Военно-воздушных силах страны.

Военно-транспортный самолет А-400М, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 15:29

Фото: МО РК

Следует отметить также технические характеристики воздушного судна. Его грузоподъемность составляет 37 тыс. кг. Максимальная скорость военно-транспортного самолета А-400М – 802 км/ч, высота полета – 12 200 м, практическая дальность – 7870 км.

Летный парк ВВС Казахстана пополнился, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 15:29

Фото: МО РК

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