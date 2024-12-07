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Пресс-релизы

Военно-технические школы Казахстана будут готовить специалистов дефицитных направлений

армия, специалисты , фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 18:52 Фото: Министерство обороны РК
Руководитель республиканского государственно-коммерческого предприятия "Военно-техническая школа" генерал-майор Адылбек Алдабергенов доложил министру обороны о новом видении подготовки мобилизационного резерва, сообщает Zakon.kz.

За 24 года существования предприятия в стенах военно-технических школ подготовлено 89 795 специалистов по 40 военно-техническим и иным специальностям. Свыше 31 000 человек – призывники на срочную воинскую службу и более 58 000 – военнообязанные в мобилизационный резерв Вооруженных сил.

армия, специалисты , фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 18:52

Фото: Министерство обороны РК

армия, специалисты , фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 18:52

Фото: Министерство обороны РК

Подготовка специалистов осуществляется на платной и безвозмездной основе на базе 13 филиалов, расположенных в городах и крупных областных центрах страны.

За три месяца подготовки в учебных центрах призывники приобретают различные водительские специальности, военных телеграфистов радиостанций малой и средней мощности. Причем качество подготовки водительского состава значительно выше, чем в автошколах страны.

армия, специалисты , фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 18:52

Фото: Министерство обороны РК

На платной основе за 40 дней молодые люди в возрасте от 24 лет, по различным причинам не служившие в армии, получают военно-учетные специальности и обучаются по направлению боевого обеспечения.

армия, специалисты , фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 18:52

Фото: Министерство обороны РК

Анализируя современные военные конфликты, руководство военно-технической школы уверено, что на сегодняшний день уровень знаний и практических навыков, приобретаемых в ВТШ, уже не соответствует современным требованиям, а развитие новых способов и технологий в военном деле требует иных подходов, в том числе пересмотра перечня военно-технических специальностей.

армия, специалисты , фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 18:52

Фото: Министерство обороны РК

"В реалиях сегодняшнего дня руководство Министерства обороны и военно-технической школы пересматривает перечень специальностей для подготовки мобилизационного резерва Вооруженных сил. Конфликты последних лет демонстрируют необходимость обучения достаточного количества операторов БПЛА самолетного и вертолетного типов. Мы уже проводим набор граждан в соответствии с мобилизационной потребностью", – рассказал руководитель Военно-технической школы генерал-майор Адылбек Алдабергенов.
армия, специалисты , фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 18:52

Фото: Министерство обороны РК

Кроме того, в ближайшем будущем будет проведена работа по введению в штаты военного времени подразделений беспилотных авиационных систем.

Андрей Дюсупов
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