#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
504.6
594.27
6.48
События

В Жамбылской области министр обороны открыл мемориальную доску в честь 115-летия Бауыржана Момышулы

памятник Момышулы, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 12:55 Фото: gov.kz
Торжественное мероприятие состоялось в поселке Б. Момышулы Жуалынского района, где располагается отдельный горно-егерский полк Таразского гарнизона, сообщает Zakon.kz.

На торжественном митинге в ознаменование 115-летия легендарного полководца Героя Советского Союза Халық қаһарманы Бауыржана Момышулы руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов открыл мемориальную доску.

В мероприятии приняли участие командование, личный состав полка, приглашенные гости и ветераны Вооруженных сил. 

открытие памятника Момышулы, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 12:55

Фото: gov.kz

Министр обороны отметил, что Жамбылская область по праву гордится такими героями, как Алишер Кырыкбайулы, Ауесбай Көмекбайулы, Амир Жанабайулы, Максат Турарулы, Мухит Балмагамбетулы, Тілеужан Куатжанулы и Максат Курмангазыулы.

"Они – защитники Родины, верно служившие своему народу, подлинные патриоты. Казахстанцы с глубоким почтением склоняют голову перед мужественными воинами и Бауыржаном Момышулы. Присвоение ему звания Халық қаһарманы – наглядное проявление глубокого почтения народа к его подвигу, – подчеркнул генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

25 декабря 2025 года за героизм и отвагу, проявленные в Великой Отечественной войне, указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Бауыржану Момышулы было присвоено звание Халық қаһарманы с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" (посмертно).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Мемориальную доску Бауыржану Момышулы открыли на его малой родине
15:30, 25 апреля 2025
Мемориальную доску Бауыржану Момышулы открыли на его малой родине
В Алматы прошло мероприятие, посвященное памяти Бауыржана Момышулы
14:46, 24 декабря 2023
В Алматы прошло мероприятие, посвященное памяти Бауыржана Момышулы
Военнослужащие Вооруженных сил спасли имущество сельчан от пожара
16:46, 10 декабря 2024
Военнослужащие Вооруженных сил спасли имущество сельчан от пожара
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: