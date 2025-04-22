Воспитанники движения "Жас сарбаз" несут вахту у Вечного огня

В Алматы стартовала ежегодная Вахта памяти к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз" и юнармейцы из клубов мегаполиса вновь заступили на Почетный караул у Мемориала Славы, сообщает Zakon.kz.

Торжественная традиция несения Почетной вахты памяти на посту №1 у Вечного огня в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев сохраняется уже шестой год.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В этом году ее первыми открыли учащиеся 9-11-х классов школы №102, обучающиеся в кадетском классе "Жас сарбаз". В течение трех дней они будут нести службу в составе сводного отряда, который формируется из школьников разных образовательных учреждений Алматы.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Почетный караул действует по строгому распорядку: ежедневная служба длится с 09:00 до 16:00, а смена караулов производится по заранее утвержденному графику.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В состав каждой смены входят начальник караула, помощник начальника и разводящие.

"Для нас это большая честь. Стоять в Почетном карауле у Вечного огня – значит вспомнить тех, кто отдал жизнь за мирное небо. Мы чувствуем ответственность и гордость", – поделилась своими впечатлениями ученица 10-го класса общеобразовательной школы №102 командир сводного отряда и помощник начальника караула Лейла Пирматова.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Регламент службы определяется специальным положением и планом-месячником "Патриот", с учетом положений уставов Вооруженных сил РК.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

До 7 мая участие в Почетной вахте примут юнармейцы из 12 школ города. Для ребят это не только возможность отдать дань уважения подвигу героев Великой Отечественной войны, но и важный этап военно-патриотического воспитания, формирования гражданской ответственности и мужества.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Также прошло возложение цветов у Вечного огня в первый день заступления в караул.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В этом приняли участие военнослужащие местных органов военного управления, военруки, представители Управления образования и сами школьники.

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