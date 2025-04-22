Воспитанники движения "Жас сарбаз" несут вахту у Вечного огня
Торжественная традиция несения Почетной вахты памяти на посту №1 у Вечного огня в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев сохраняется уже шестой год.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
В этом году ее первыми открыли учащиеся 9-11-х классов школы №102, обучающиеся в кадетском классе "Жас сарбаз". В течение трех дней они будут нести службу в составе сводного отряда, который формируется из школьников разных образовательных учреждений Алматы.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Почетный караул действует по строгому распорядку: ежедневная служба длится с 09:00 до 16:00, а смена караулов производится по заранее утвержденному графику.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
В состав каждой смены входят начальник караула, помощник начальника и разводящие.
"Для нас это большая честь. Стоять в Почетном карауле у Вечного огня – значит вспомнить тех, кто отдал жизнь за мирное небо. Мы чувствуем ответственность и гордость", – поделилась своими впечатлениями ученица 10-го класса общеобразовательной школы №102 командир сводного отряда и помощник начальника караула Лейла Пирматова.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Регламент службы определяется специальным положением и планом-месячником "Патриот", с учетом положений уставов Вооруженных сил РК.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
До 7 мая участие в Почетной вахте примут юнармейцы из 12 школ города. Для ребят это не только возможность отдать дань уважения подвигу героев Великой Отечественной войны, но и важный этап военно-патриотического воспитания, формирования гражданской ответственности и мужества.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Также прошло возложение цветов у Вечного огня в первый день заступления в караул.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
В этом приняли участие военнослужащие местных органов военного управления, военруки, представители Управления образования и сами школьники.
Ранее ветеран рассказал, как дважды воевал за населенный пункт.