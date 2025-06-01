Какие дороги Алматы закрыты из-за детского фестиваля

По данным акимата Алматы, из-за проведения городского детского фестиваля "БАЛАFEST. JARYQ SKILL FEST" некоторые участки города будут закрыты для движения транспорта, сообщает Zakon.kz.

Так, участок ул. Толе би от пр. Абылай хана до ул. Панфилова в восточном направлении будет перекрыт с 9:00 до 15:00.

В западном направлении дорожное движение ограничиваться не будет.

Кроме того, до 11 июня на бульваре Бухар жырау, на участке от Маркова до Римского-Корсакова (с южной стороны), частично закрыто движение для автотранспорта. Причина – реконструкция трубопровода на Бухар жырау, введенного в эксплуатацию в 1983 году.

Ранее мы сообщали, что проезд в метро для детей станет временно бесплатным в Алматы.