Главные модные тренды весны 2024 года для женщин за 40

Модные тренды в одежде весны-2024 года затронули все возрасты женщин. Zakon.kz узнал, какие вещицы стоит приобрести женщинам после 40 и от каких ошибок при выборе им стоит себя уберечь.

Ключевые модели весны-2024 для женщин за 40

Модные дома в своих коллекциях подготовили предложения для женщин 40+. Возраст вносит некоторые ограничения на ряд смелых моделей, но не лишает женщин возможности выглядеть изящно и современно. Модная цветовая палитра весны 2024 года содержит оттенки, которые прекрасно подойдут этому возрасту. Ранее Zakon.kz писал о модной цветовой палитре этого сезона. С материалом можно ознакомиться здесь.

Стилисты рекомендуют женщинам в возрасте 40+ выбирать этой весной и летом одежду в пастельных тонах, в безупречно белом цвете или в сочетание белого с черным. В тренде остаются все оттенки бежевого и универсальные нюдные тона.

Жакет. Одна из вещей, которая должна войти в базовый гардероб модниц, по мнению дизайнеров, это жакет со слегка приталенным силуэтом. Лучше, если он будет в серую клетку. В этом случае его можно сочетать с черной или белой футболкой, легкими блузками в пастельных тонах.

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Платье-рубашка. Тренд сезона весны 2024 года – фасон платья, популярный у женщин всех возрастов и дизайнеров. Длина платья для женщин после 40 представлена двумя вариантами: миди и макси. Длина рукава может быть любой, в том числе три четверти. Платье-рубашку можно сочетать со спортивной обувью.



Ретро-платья. Еще один модный тренд сезона весны 2024 года. Ретро-платья не являются полной калькой, но по фасону напоминают платья 40-х и 50-х годов прошлого века. Легкая струящаяся ткань, расклешенная юбка с широким воланом, цветочные принты в пастельных тонах – все это создаст, по мнению стилистов, прекрасный образ для женщин в возрасте 40+.

Элегантная классика. Модные показы не обошлись без одежды в элегантном стиле. Женщинам за 40 предлагается включить в гардероб брючные костюмы, юбки-карандаши, брюки прямые или брюки-палаццо, а так же платья-футляры.

Джинсы. Деним продолжает оставаться в моде, поэтому модницам стоит приобрести еще пару джинс для базового гардероба. Для женщин после 40 рекомендуется остановить выбор на нескольких различных фасонах джинс, имеющих общую тенденцию – широкие в бедрах и сужающиеся книзу (мом, баллоны, бойфренды). Они скроют недостатки фигуры и обладают омолаживающим эффектом. Если у модницы стройная фигура и длинные ноги, то можно позволить себе облегающие джинсы фасона скинни, правда, носить их лучше с длинной рубахой.

Фото: freepik

Базовые вещи хорошо сочетаются с ультрамодными аксессуарами, делая образ более ярким и запоминающимся. Дополнить гардероб можно модными сумками, обувью, бижутерией, шелковыми платками. К слову, не обязательно платок повязывать на шею – часто яркие краски спорят с кожей лица и волос, поэтому лучше его разместить на ручках сумки.



На что обратить внимание при выборе модной одежды

Выбор гардероба требует внимательного подхода от женщин в любом возрасте. Правда, после 40 лет это внимание придется удвоить и помнить о рекомендациях стилистов.

Цветовая гамма. Лучше остановиться на пастельных тонах – они обладают освежающим и омолаживающим эффектом. К темным и ярким цветам нужно относиться с осторожностью, так как темные тона могут накинуть несколько лет, а яркие зачастую неуместны, а также подчеркивают появившиеся морщины и пигментные пятнышки на коже лица. Общее правило – все цветовые оттенки одежды возле лица должны его освежать и подчеркивать его красоту.

Принты. Женщинам в возрасте 40+ стоит с осторожностью относиться к горошку и мелким цветочкам – они способны прибавлять годы. Стилисты рекомендуют выбирать одежду с некрупными цветами в пастельных тонах, не яркой абстракцией или графикой. Следует отказаться от изображений на футболках красивых девушек или мультяшных героев. В первом случае прохожие будут сравнивать хозяйку одежды с изображением, во втором это будет смотреться неуместно.



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Одежда оверсайз. Еще один фасон, к которому стоит относиться настороженно. Стилисты советуют иметь в гардеробе не более одной вещи оверсайз. Лучше, если это будет пиджак, хорошо сочетающийся с другими вещами по фигуре.



Общее правило. При компоновке образа необходимо уравновешивать вещи между собой, тогда женщина будет выглядеть гармонично. Например, если низ – широкий, надеты брюки-бананы, то верх должен быть спокойным. Рубашка, футболка или блузка прямого кроя.

Как избежать ошибок при выборе одежды

Для женщин после 40 действует то же правило, что и для других возрастов: недостатки скрываем, достоинства подчеркиваем.

Длина юбки. С помощью правильно выбранной длины можно подчеркнуть стройность ног. Для женщин 40+ длина мини под запретом, обладательница такой юбки будет выглядеть вульгарно и нелепо. Лучше остановиться на длине миди – чуть выше колена, и не сочетать ее с ярким нарядом, а выбрать элегантный стиль одежды в сдержанных тонах.

Как уравновесить фигуру. В зависимости от типа фигуры можно подобрать аксессуар, способный либо подчеркнуть достоинства, либо нивелировать недостатки. Например, для женщин, обладающих фигурой "песочные часы" подойдет широкий пояс для платья, который выгодно подчеркнет ее женственность. Если плечи широкие, а бедра узкие, то необходимо придать объем низу. В этом случае стилисты рекомендуют использовать широкие юбки или брюки-бананы. А для верха подбирать прямые и лаконичные модели, выполненные в однотонных цветах. Подобным образом можно уравновесить фигуру и сделать образ женщины гармоничным.

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Самые распространенные ошибки женщин 40+ при выборе одежды

Стилисты советуют помнить, что в возрасте после 40 женщинам придется ограничивать себя в выборе многих вещей.

Тонкий трикотаж. Одежда из тонкого или рыхлого трикотажа не способна держать форму, из-за чего она обтягивает фигуру в самых неподходящих местах, делая на них ненужный акцент. Даже у женщин с прекрасной фигурой в этом возрасте имеются недостатки, которые не следует демонстрировать окружающим. Поэтому стилисты советуют отказаться от одежды из тонкого или рыхлого трикотажа, заменив их моделями из плотной ткани или плотного трикотажа, который хорошо держит форму.

Обтягивающий фасон. Стилисты категоричны в своих рекомендациях – после 40 женщинам необходимо отказаться от обтягивающих платьев и юбок. Считается, что подобная откровенность наряда неуместна в данном возрасте, к тому же, подчеркивает все недостатки фигуры. Рекомендуется выбирать платья прямого или полуприталенного покроя. Общее правило, между тканью и телом должно быть расстояние минимум два пальца руки. Если использовать этот прием при выборе платья-футляра, о котором шла речь выше, то женщина получит модную вещь со свободным облеганием.

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Заниженная талия. Пожалуй, только тонкий трикотаж вызывает такой же накал критики со стороны модных дизайнеров, как и брюки и джинсы с заниженной талией. Чем не нравится эта модель на женщинах после 40 стилистам? Брюки и джинсы с заниженной талией подчеркивают выступающий живот и лишний объем на талии. Помимо этого, фасон меняет пропорции, удлиняя туловище и укорачивая ноги. Лучше носить брюки и джинсы, по их мнению, со средней или завышенной посадкой. В этом случае фигура будет выглядеть хорошо.



Мода весны-2024 предлагает женщинам после 40 большой выбор одежды и красок, которые помогут создать им роскошные, спокойные и модные образы. Подчеркнут их индивидуальность, и сгладят возрастные огрехи, а рекомендации стилистов помогут избежать ошибок при выборе.

Ранее Zakon.kz писал о модных трендах весны-2024 для женщин после 30. Материал можно прочесть здесь.