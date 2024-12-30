В Астане представили ИИ-решения для экономики Казахстана

В Астане прошел Demo Day Industrial Ai Accelerator, на котором участники представили пилотные проекты с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для различных секторов экономики Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель департамента развития инноваций филиала Автономного кластерного фонда "Парк инновационных технологий" по городу Алматы Дарина Мамырова рассказала, что они поддерживают внедрение инновационных технологий в ключевые отрасли экономики Казахстана через акселерацию стартапов и научных проектов.



Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Demo Day в рамках программы Industrial AI Accelerator проводится организаторами филиала автономного кластерного фонда "Парк инновационных технологий" по городу Алматы (АКФ ПИТ) при поддержке Комитета ИИ Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (МЦРИАП) и направлен на внедрение прикладных ИИ-решений в такие отрасли, как добыча, энергетика, финансы, медицина и строительство. На программу поступило 118 заявок из шести стран. Участники выполнили задания, прошли воркшопы и запустили 11 пилотных проектов. Многие из них нашли применение в различных секторах, включая автоматизацию процессов и повышение эффективности. Например, "Казахстанские коммунальные системы" инициировали проекты для оптимизации производства", – продолжила она.

С ее слов, результаты уже подтверждают актуальность программы и ее значимость для развития экономики и цифровизации предприятий Казахстана.

"Demo Day – это не просто демонстрация запущенных пилотных проектов, а результат проделанной работы по синхронизации интересов государственных органов, частного сектора и научно-технологического сообщества. С помощью данной инициативы мы создаем мост между производственным сектором и талантливыми разработчиками, стимулируя их совместно находить решения для различных задач и повышать эффективность ключевых отраслей", – сказала Дарина Мамырова.

Экономия через автоматизированный анализ закупок

Представитель компании Redflags Диас Баймуханов рассказал, что они занимаются анализом покупок более шести лет.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Мы ежегодно анализируем закупки на сумму свыше 12 трлн тенге, что уже принесло нашим клиентам более 37 млрд тенге экономии. Закупки – это огромная отрасль в Казахстане, где на госзакупки ежегодно тратится около 12% ВВП, из которых до 20% неэффективны. Примером таких потерь может быть строительство 100 школ, которые могли бы обучать 100 тыс. учеников каждый год", – сказал он.

По его словам, основная проблема заключается в сложности анализа огромного объема данных: 18 тыс. заказчиков, 80 тыс. поставщиков и миллионы пунктов плана ежегодно. Один из ключевых процессов – анализ цен – из-за высокой нагрузки часто выполняется поверхностно, что приводит к завышению стоимости товаров на 20%.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Redflags использует искусственный интеллект для анализа исторических данных о закупках, мониторинга цен на рынке, выявления демпинга и завышения цен.

"Наши алгоритмы обрабатывают данные из более 10 источников, обновляя их ежедневно. Это более 100 млн записей. В рамках Industrial AI Accelerator запустили несколько плотных проектов. Один из них связан с "Казахстанскими коммунальными системами". Там мы планируем исследовать, как они могут перейти на новую номенклатурную систему и внедрение аналитического инструмента по аналитике закупок", – дополнил Диас Баймуханов.

Второй пилот с компанией KEGOC, где делается оптимизация времени и стоимости закупок с использованием Big Data, для Агентства по защите конкуренции выявляют картельные сговоры по открытым данным закупок и конкурсов, а также уже внедрили для "Казахтелекома" инструмент, который автоматизировал 60% ручной работы, создали реестр поставщиков и сделали анализ более 400 предложений.

Автоматизация бизнес-задач до 10 секунд

Представитель проекта Sherlock, Алибек, сообщил, что сотрудники тратят до 10% рабочего времени на поиск и обработку информации. В масштабах Казахстана это составляет 88 млн часов, что снижает продуктивность и повышает риск ошибок, особенно в промышленности.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"В промышленности благодаря ИИ можно минимизировать количество аварий, повысить эффективность работы оборудования, а также обслуживать большое количество пользователей. Мы предлагаем наше решение – Sherlock AI, казахстанскую платформу для создания AI-ассистентов. Она упрощает работу сотрудников, автоматизирует рутинные задачи, улучшает качество и точность работы. Принцип работы прост: сотрудник задает вопрос AI-ассистенту. Помимо этого можно прикреплять файлы, после чего ассистент обрабатывает запрос, через интеграцию подключается к корпоративной базе знаний и моделям и предоставляет ответ сотруднику" – рассказал он.

По его данным, скорость поиска информации увеличивается в 100 раз, ошибки снижаются до 99% благодаря использованию корпоративной базы знаний, а автоматизация рутинных задач позволяет экономить до 20% времени. Кроме того, повышается скорость принятия решений, улучшается командная работа, растет репутация компании. Это напрямую влияет на ключевые метрики, обеспечивая экономию средств за счет снижения количества ошибок.

"Во время прохождения акселерационной программы мы привлекли интерес пяти компаний и подписали соглашения на пилотные проекты с тремя из них. Одна из компаний – это "Казахстанские коммунальные системы". Основная задача проекта – упростить доступ сотрудников к корпоративной базе знаний через внедрение AI-ассистентов. Мы создали удобную корпоративную базу знаний, которая позволяет сократить время поиска информации до 10 секунд и оптимизировать рабочее время сотрудников. Для 100 сотрудников это эквивалентно экономии 18 525 часов в год, а также снижению количества ошибок до 99%", – подчеркнул он.

Прогнозирование цен на электричество и электропотребление

Операционный директор в команде epsilon 3 AI Наджима Ноёфтова рассказала, что они фокусируются на внедрении технологии Zigan в различные сектора.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Изначально Zigan был разработан для задач кредитного скоринга, но позже нашел применение в других областях, включая энергетику. В ходе работы с казахстанскими коммунальными системами мы выявили основные проблемы сектора: низкая точность прогнозирования генерации электроэнергии, ограниченность данных, ориентированных на исторические показатели, а также высокие операционные издержки. Все это ведет к неэффективному управлению энергоресурсами, что увеличивает риски сбоев и финансовых потерь", – озвучила участница из Сингапура.

Она отметила, что большинство прогнозов в секторе делаются вручную, в Excel, и не учитывают редкие или экстремальные события.



"Наш подход заключается в том, чтобы дополнить их искусственным интеллектом и синтетическими данными, сгенерированными Zigan. Это позволяет моделям предсказывать не только обычные сценарии, но и учитывать редкие события, что делает прогнозы более надежными и адаптивными. Мы уже начали пилотный проект с казахстанскими коммунальными системами, направленный на прогнозирование потребления и генерации энергии", – сказала Наджима Ноёфтова.

Помимо этого, участники представили свои решения, позволяющие улучшать взаимодействие между врачом и пациентом с помощью ИИ, технологии компьютерного зрения для выявления различных патологий, сбор данных с производственной техники для сокращения простоя и многое другое.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев отметил, что искусственный интеллект – одно из самых приоритетных и быстро развивающихся направлений. Акселерационная программа была выбрана как метод, чтобы быстрее достичь ощутимых результатов в разных секторах экономики.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Команды, участвующие в программе, несут большую ответственность, поскольку именно на их примере будет оцениваться эффективность внедрения ИИ в Казахстане. Полученный опыт станет универсальным и пригодится не только на локальном уровне, но и в международной практике", – озвучил министр.

24 декабря 2024 года премьер-министр Олжас Бектенов поручил еженедельно акимам отправлять рекомендации от ИИ.

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