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Пресс-релизы

Аэропорт Алматы и Федерация волейбола намерены тесно сотрудничать

Аэропорт Алматы и федерация волейбола будут тесно сотрудничать, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 17:53 Фото: аэропорт Алматы
31 января 2025 года состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Международным аэропортом Алматы и Общественным объединением "Казахстанская федерация волейбола", сообщает Zakon.kz.

Документ подписали президент аэропорта Гокер Косе и президент федерации Такиев Мади Токешович.

Сотрудничество направлено на поддержку и развитие волейбола в Казахстане, популяризацию спорта среди молодежи.

"Компания TAV Airports Holding активно поддерживает инициативы, способствующие развитию общества и спорта в стране", – рассказали в пресс-службе аэропорта.
Фото: аэропорт Алматы

Подписание меморандума – важный шаг в укреплении партнерства между бизнесом и спортивным сообществом Казахстана.

Айсулу Омарова
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