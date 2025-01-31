Аэропорт Алматы и Федерация волейбола намерены тесно сотрудничать

Фото: аэропорт Алматы

31 января 2025 года состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Международным аэропортом Алматы и Общественным объединением "Казахстанская федерация волейбола", сообщает Zakon.kz.

Документ подписали президент аэропорта Гокер Косе и президент федерации Такиев Мади Токешович. Сотрудничество направлено на поддержку и развитие волейбола в Казахстане, популяризацию спорта среди молодежи. "Компания TAV Airports Holding активно поддерживает инициативы, способствующие развитию общества и спорта в стране", – рассказали в пресс-службе аэропорта. Фото: аэропорт Алматы Подписание меморандума – важный шаг в укреплении партнерства между бизнесом и спортивным сообществом Казахстана.

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