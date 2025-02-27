В Казахстане откроют Ресурсный центр и проведут международный конкурс по сантехнике и отоплению по стандартам WorldSkills среди педагогов образовательных учреждений профессионального образования Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Монголии.

Место проведения: Алматинский строительно-технический колледж.

Дата проведения: 27-28 февраля 2025 года.

Время проведения: в 10:00.

Цель проведения мероприятий: повышение престижа рабочих квалификаций, усиление позиций системы ТиПО г. Алматы, привлечениевнимания общественности к системе профессионального образования, обмен опытом для дальнейшего профессионального развития педагогов

Участники: п редставители Управления образования и руководители колледжей города Алматы, НАО "Талап", GROHE, KNAUF, представители организаций образования Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Монголии и социальные партнеры.

Фото: Алматинский строительно-технический колледж

В рамках реализации Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева о провозглашении 2025 года в Казахстане "Годом рабочих профессий", с целью развития экономики страны путем подготовки квалифицированных рабочих кадров, повышения интереса молодежи к рабочим профессиям и повышения статуса востребованных профессий на рынке труда, а также в соответствии с медиа-планом Управления образования города Алматы, на базе КГКП "Алматинский строительный технический колледж" состоится торжественное открытие Ресурсного центра "мирового ведущего бренда GROHE". Кроме того, будет проведен международный профессиональный конкурс по компетенции "Сантехника и отопление" на основе стандартов WorldSkills среди педагогов учреждений профессионального образования Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Монголии.

Фото: Алматинский строительно-технический колледж

Основная задача Ресурсного центра – подготовка обучающихся к чемпионатам WorldSkills различных уровней, проведение профессиональных конкурсов на городском, республиканском и международном уровнях, проведение мастер-классов, в том числе семинаров, конференций и курсов повышения квалификации с работодателями. Подготовка квалифицированных специалистов, обладающих всеми навыками, требуемыми работодателями, повышение качества образования в сфере технического и профессионального образования, а также создание новой формы соглашения между работодателями и колледжем.

Цель проведения международного профессионального конкурса – выявление профессиональных компетенций и поддержка талантливых и креативных педагогов профессиональных образовательных учреждений. В нем примут участие педагоги из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Монголии по квалификации "Хаус-мастер" в области строительства и эксплуатации инженерных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: Алматинский строительно-технический колледж

В рамках подготовки к чемпионату Euroskills Herning 2025 (Дания) в Ресурсном центре пройдет отборочный тур по компетенции "Сантехника и отопление" среди участников, занявших призовые места на Республиканских чемпионатах WorldSkills в предыдущие годы. Этот конкурс будет проводиться как очередной чемпионат профессионального мастерства среди тюркоязычных стран, организованный с целью повышения престижа рабочих профессий.

Данный конкурс предоставляет большие возможности для демонстрации вклада Казахстана в систему образования и профессионального образования.

За 55 лет "Алматинский строительный технический колледж" подготовил тысячи рабочих кадров по следующим специальностям:

"Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта",

"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений",

"Производство мебели",

"Управление недвижимостью",

"Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)",

"Сварочное дело (по видам)",

"Цифровая техника (по видам)",

"Архитектура",

"Монтаж и эксплуатация инженерных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства".

Алматинский строительный технический колледж активно сотрудничает с множеством национальных и международных высших учебных заведений. Колледж активно участвует в социальных проектах и вносит значительный вклад в развитие общества.

Фото: Алматинский строительно-технический колледж

Будущее Алматинского строительного технического колледжа светлое, и он продолжит достигать высоких успехов в сфере образования в ближайшие годы. Инновационные методы обучения, современные технологии и квалифицированный преподавательский состав играют важную роль в дальнейшем развитии колледжа. Он также способствует повышению престижа рабочих профессий, укреплению позиций системы технического и профессионального образования города Алматы и привлечению общественного внимания к системе профессионального образования.

Участие в этих мероприятиях может стать мощным источником мотивации и обмена опытом для дальнейшего профессионального развития педагогов. Участники конкурса получат возможность продемонстрировать свои лучшие навыки в своей области.

Приглашаем к участию в мероприятии представителей СМИ, представителей неправительственных организаций, блогеров, родителей и других заинтересованных лиц.

По всем вопросам обращаться к заместителю директора по учебно-производственной работе Бактыбаевой Эльвире Кошшамбаевне, телефон 8 707 115 00 75.

Мероприятия проводятся при поддержке акимата.