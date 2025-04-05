Международная выставка животноводства прошла в Туркестанской области

В Туркестане прошла V Международная выставка мясных и курдючных видов овец. В выставке, прошедшей в Turkistan show arena, приняло участие около 200 граждан России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Ингушетии, Монголии, Молдовы, а также регионов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На церемонии открытия присутствовал заместитель акима области Ертай Алтаев. Он поблагодарил организаторов мероприятия и специалистов по разведению скота и пожелал им удачи.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Овцеводство – одно из основных ремесел казахского народа. Особое внимание в животноводстве всегда уделялось лошадям и овцам. Казахский народ выработал свои методы выпаса овец, их размножения и племенного разведения. Доля племенного поголовья овец в нашей области составляет 13%, или свыше 581 тыс. голов. В регионе функционируют 850 агроформирований по разведению племенных овец. В последние 10 лет в животноводстве больше внимания уделяется качеству, а не количеству. Сейчас актуальны вопросы разведения скота, перехода от традиционного к современному способу выпаса животных, увеличения доходов и потенциала хозяйств", – сказал заместитель акима области, выразив надежду на укрепление взаимного сотрудничества с соседними государствами и получение местными крестьянами уникального опыта.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Алтаев также отметил необходимость дальнейшего развития племенного овцеводства.

В рамках мероприятия прошли конкурсы по номинациям для овец на самый большой вес и высокий рост, а также экстерьер.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Победители были определены в 45 номинациях. По решению жюри обладателям лучших овец были вручены мотоцикл, телевизор, холодильник и кубки. Общий призовой фонд составил 30 тыс. долларов.

Впервые на выставке была представлена племенная порода овец "Байсары", занесенная в Книгу рекордов Гиннесса. Отличается она крепкой конституцией. Самый крупный баран названной породы весит 231 кг.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Отметим, животноводческая отрасль Туркестанской области занимает лидирующие позиции в стране. На наш регион приходятся 12% поголовья крупного рогатого скота в республике (970,1 тыс. голов), 23% овец (4 135 тыс.), 11% лошадей (430,7 тыс.), 15% верблюдов (41 тыс.), а также 12% произведенного мяса (245,8 тыс. тн), 13% молока (447 тыс. тн).

В республике 80% экспортируемого мяса КРС и 75% баранины приходится на нашу область.