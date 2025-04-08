Роль общественного контроля обсудили в Кокшетау

8 апреля в городе Кокшетау состоялось заседание Национальной экспертной площадки КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat на тему "Реализация решений Национального курултая: общественное участие и контроль", сообщает Zakon.kz.

В ходе мероприятия обсуждались пути реализации решений Национального курултая. Особое внимание было уделено роли гражданского общества в обеспечении общественного участия и контроля, а также механизмам взаимодействия между государством и населением.

В дискуссии приняли участие представители государственных органов, аналитических центров, общественных организаций, а также эксперты в области образования, гражданского общества и других сфер.

С приветственным словом к участникам заседания КИСИ GPS в онлайн-формате обратился директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Еркин Тукумов.Руководитель КИСИ отметил, что проведение IV заседания Национального курултая в Бурабае подчеркивает значимость регионов в устойчивом развитии страны, и напомнил слова президента: "Сильные регионы – сильная страна".

Тукумов напомнил, что на прошлой неделе был утвержден план по реализации инициатив Национального курултая.

"Это конкретный шаг к системным преобразованиям, но его эффективность напрямую зависит от активного участия общества. Важно не только вовлечение граждан в принятие решений, но и развитие механизмов общественного контроля и мониторинга за их реализацией. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить эти вопросы открыто, профессионально и конструктивно. Как может быть усилено участие населения на местном уровне? Какие барьеры существуют в действующих инструментах обратной связи и контроля? И что необходимо сделать, чтобы гражданский потенциал работал на благо региона и всей страны?" – предварил дискуссию директор КИСИ.

Заместитель директора КИСИ при президенте РК Нурлан Сакуов в своем выступлении подчеркнул, что децентрализация и повышение бюджетной самостоятельности регионов стали одними из ключевых направлений государственной региональной политики последних лет.

Представитель КИСИ напомнил о данном на заседании Национального курултая в Бурабае поручении главы государства разработать Концепцию региональной политики, в которой определены точки роста для каждого региона. В частности, перед Акмолинским регионом стоит задача по решению вопросов низкой обеспеченности школами, качества дорог, износа сетей.

"В Концепции также заложены решения, которые включают в том числе дальнейшую децентрализацию, повышение экономической и бюджетной самостоятельности регионов за счет передачи ряда налогов на местный уровень", – отметил заместитель директора КИСИ.

Говоря о необходимости усиления институтов общественного контроля, Н. Сакуов сделал акцент на маслихатах, которые как раз-таки занимаются рассмотрением и утверждением местных бюджетов.

"На мой взгляд, необходимо укрепить аппараты маслихатов, усилить их аналитическими ресурсами, обеспечить прозрачность их деятельности, особенно в части принятия бюджета. Целесообразно применить на региональном уровне формулу, предложенную главой государства на общенациональном уровне: "влиятельный Парламент – подотчетное Правительство", сделав исполнительные органы подотчетными представительным на местном уровне", – поделился видение заместитель директора КИСИ.

Заместитель исполнительного секретаря Акмолинского областного филиала партии "AMANAT" Акманат Алимбетова рассказала о вкладе партии в общественный мониторинг в Акмолинском регионе.

"Определены посты общественного контроля. В областном филиале действует общественный совет по противодействию коррупции, члены которого также проводят мониторинг. Сложилась хорошая практика оперативно реагировать, когда люди в социальных сетях поднимают резонансные вопросы, и рассматривать проблему при участии партийного актива, экспертов, представителей НПО", – поделилась Алимбетова.

Председатель ОЮЛ "Гражданский Альянс Акмолинской области" Ирина Терентьева в своем выступлении сделала акцент на необходимости профессионализации общественного контроля.

"Для того, чтобы принцип "слышащего государства" реализовывался, общественникам нужны определенные знания и компетенции: как написать письмо, обращение, чтобы быть услышанными госорганами и получить решение. Как посещать предприятия и государственные органы? Что такое общественный контроль? Каковы полномочия и границы компетенции той или иной общественной организации? При этом у государства и неправительственного сектора должно быть двустороннее движение. Со временем это позволит трансформироваться всему гражданскому сектору. Тогда мы можем говорить о профессионализации общественного контроля", – высказала мнение общественница.

Заместитель председателя Акмолинского областного совета ветеранов Шияп Алиев призвал использовать потенциал молодежи для развития страны и приветствовал объявление Года рабочих профессий.

Председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей Акмолинской области Валентина Геращенко акцентировала внимание на необходимости вовлечения предпринимателей в обсуждение налоговой реформы.

"Сегодня мы заинтересованы в том, чтобы вовлекать широкий круг предпринимателей в деятельность семи отраслевых советов, созданных при Палате, для обсуждения новой экономической политики и налоговой реформы. Также деятельность советов позволяет бизнес-сообществу эффективно взаимодействовать с государственными органами для решения задач и проблем субъектов бизнеса. В заседании советов участвуют заместители акима области, акимы и замакимы районов, руководители областных управлений, других государственных органов, представители суда и прокуратуры, Антикоррупционной службы, депутаты", – уточнила Геращенко.

Руководитель "Smart Aqmola" Управления цифровизации и архивов Акмолинской области" Гулим Бегалина в своем выступлении остановилась на вопросах цифровой грамотности и цифровой безопасности, которые способствуют развитию гражданских инициатив и общественного контроля.

Подытоживая дискуссию, модератор площадки, заместитель директора КИСИ при президенте РК Алуа Жолдыбалина отметила, что именно общественный мониторинг и контроль позволяют оценить, насколько качественно реализуются проекты, соответствует ли их выполнение первоначальному замыслу, эффективно ли расходуются бюджетные средства. По мнению участников площадки КИСИ GPS, этот процесс дает возможность выявить проблемы, предложить решения и усилить общественный контроль за государственными инициативами.