Привитие с детства и расширение влияния населения: что эксперты думают о формировании правовой культуры в РК

В ходе очередного заседания национальной экспертной площадки КИСИ GPS: GYLYM. PIKIR. SAYASAT эксперты высказались о формировании правовой культуры в казахстанском обществе, сообщает Zakon.kz.

Заседание было посвящено обсуждению конституционных реформ, реализованных в Казахстане за последние три года.

Среди прочего приглашенные гости затронули тему формирования правовой культуры.

Одна из участниц обсуждения привела интересный пример из личной практики. По ее словам, в 2023 году, за пару месяцев до выборов депутатов Мажилиса, в одной из школ Туркестана решили провести "президентские выборы" среди учащихся:

"Сделали все, как положено: урны, бюллетени, день тишины. Провели день голосования. Что интересно, уровень вовлеченности был такой, что проголосовать приезжали даже из других школ. Подключились родители, родственники учеников. Когда ребенок видит позитивный образец, в будущем он обязательно проявит интерес. Если же он постоянно слышит, что мама пошла на выборы, потому что потребовало руководство на работе, у него не будет доверия. А потом мы говорим, что нам нужна вовлеченность молодежи".

Фото: КИСИ

Профессор НАО "Университет Нархоз", социолог Айгуль Беймишева подчеркнула, что, работая с молодыми людьми, она наблюдает огромный кризис доверия. По ее мнению, единственным доступным инструментом выражения своей позиции для многих остаются соцсети, посему "инструментарий" необходимо расширять.

Политический обозреватель Замир Каражанов в свою очередь сделал акцент на том, что до 2019 года население в принципе практически не участвовало в политической жизни страны, и, конечно, с тех пор многое изменилось. Реформы привели к тому, что население начало вносить свой вклад в решение важных вопросов и обсуждение трендов. Во многом благодаря петициям, за счет которых стало возможным инициировать обсуждение и доносить свои инициативы до законодательного органа.

Фото: КИСИ

Вместе с тем привлекать людей к работе над будущим государства надо активнее, продолжает Каражанов.

"Гражданский сектор – люди, занимающиеся конкретными проблемами каждый день, точно знающие недостатки законодательства в части защиты интересов определенных категорий населения. Одномандатные округа должны были способствовать притоку именно таких квалифицированных людей, которые лучше всех партийцев разбираются в сути проблемы, плюсах и минусах законодательства, что конкретно необходимо сделать, чтобы усовершенствовать закон в каком-либо секторе. Но по одномандатным округам по большей части выбираются партийные люди. Я думаю, необходимо вводить ограничения для участия в этих одномандатных округах представителей партий. Привлекать людей, независимых от партий и зависимых от той группы населения, с которой они работают. Я думаю, это момент, который необходимо дорабатывать", – уверен политический обозреватель.

Он также призвал законодательно обеспечить защиту участвующих в выборах кандидатов от любого давления и усилить роль местного самоуправления.

"Многие проблемы, накопившиеся в стране, можно решать на уровне местного сообщества. Там даже не требуется участие акима города, области, тем более президента. Есть такой запрос со стороны населения, мы его тоже наблюдаем. Однако у нас в госаппарате работают 89 тыс. человек – это официальные данные. И мы испытываем проблемы с бюджетом, вынуждены сокращать расходы. Почему бы не начать административную реформу, создать компактный госаппарат, о котором давно говорят? Как внедрять то же местное самоуправление на фоне такого расширенного госаппарата?" – задается вопросом Замир Каражанов.

В завершение эксперт подчеркнул: такой институт, как местное самоуправление, имеют у себя все развитые страны. И если мы стремимся к их уровню, необходимо встать на путь реформ.