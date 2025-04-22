Когда в Казахстане появятся умные города или как технологии улучшат городскую жизнь и безопасность

Представьте себе город, где утром вы выходите из дома, а пробок уже нет. Потому что светофоры сами рассчитали нагрузку и вовремя перераспределили поток машин.

Дворник появляется не "по бумажке сверху", а тогда, когда датчики показывают: "пора". А мама спокойно отпускает ребенка в школу, зная, что умные камеры по пути не просто наблюдают, а умеют сразу сообщать о подозрительных ситуациях в экстренные службы.

Это и есть умный город – не фантастика, а реальность, которая уже работает по всему миру.

К примеру в китайском городе Шэньчжэнь больше 70% общественного транспорта – электробусы на автопилоте. Датчики по всему городу следят за качеством воздуха, утечками воды и пробками – благодаря этому преступность снизилась на треть, а потери воды – на 20%.

В Барселоне мусорные баки сами сигналят, когда пора их опустошить, а умное освещение включается только там, где идут люди, – это помогло городу сэкономить 75 млн евро всего за несколько лет.

Фото: создано с помощью нейросети ChatGPT

А в Сингапуре есть целый "цифровой двойник" города – виртуальная копия, где видно все: от труб под землей до деревьев во дворах. Это помогает находить и устранять проблему еще до того, как ее заметят жители.

А что у нас?

По данным Национального статистического бюро, на 1 марта 2025 года в Казахстане проживало 20,3 млн человек. И большая часть из них – уже горожане. В городах живут 12,8 млн человек, в селах – 7,5 млн. Причем с начала года тенденция очевидна: сельчан становится меньше – минус почти 8 тысяч человек, а число городских жителей, наоборот, растет. Всего за два месяца население городов увеличилось более чем на 40 тыс.

Таким образом, доля городского населения составляет примерно 63%. И это только начало. По прогнозам ООН, к 2050 году эта цифра вырастет до 70%. То есть каждый второй, а то и третий казахстанец будет горожанином.

Фото: создано с помощью нейросети ChatGPT

А значит, вопрос не в том, нужны нам умные города или нет. Вопрос в другом – успеем ли мы их построить раньше, чем старые системы не выдержат такой нагрузки.

Что касается влияния цифровых технологий на городскую жизнь, согласно отчету McKinsey Global Institute, внедрение технологий умного города может, к примеру: сократить время поездок на 20%; повысить эффективность работы коммунальных служб на 30%; снизить уровень преступности на 40%; сэкономить до $100 млрд в год по всему миру.

Если мы говорим о будущем городов, то начинать его строить нужно уже сейчас, особенно там, где еще есть пространство для умных решений. Взять, к примеру, Алматинскую область и область Жетысу. Здесь наблюдается стабильный рост населения, строятся новые жилые кварталы, развиваются малые города. А вместе с этим растет нагрузка на дороги, инженерные сети, коммунальные и экстренные службы.

Проблемы, которые могут решать умные города, уже знакомы жителям этих областей: стихийные свалки, перебои с водой, низкая уличная освещенность в темное время суток, слабая оперативность экстренных служб. Все это – следствие неэффективного распределения ресурсов, отсутствия данных и ручного управления.

Почему это важно именно сейчас?

Но в этом же росте городов – и окно возможностей. Пока инфраструктура еще только формируется, самое время закладывать в нее современные цифровые решения. Например, автоматизированные системы управления транспортом, которые могут гибко регулировать трафик и снижать количество ДТП. Или цифровые двойники инженерных сетей, позволяющие отслеживать состояние коммуникаций в режиме реального времени и предотвращать аварии. Сенсоры для мониторинга подачи воды, освещения, качества воздуха – все это уже сегодня возможно благодаря платформам, подобным тем, что предлагает Integra City, Presight AI, ST Engineering, Paradox Engineering и другие.

Компании разрабатывают универсальные решения, которые объединяют транспортную, коммунальную и административную инфраструктуру в одну экосистему. Такой подход уже доказал свою эффективность в разных странах мира. К примеру, по данным компании Integra City, их решения помогли снизить количество ДТП на 26%, преступность – на 17,5%, а нагрузку на городские сети – почти на треть. Цифровая платформа нового поколения Integra буквально перезапускает инфраструктуру города. Система собирает данные с самых разных источников, превращает их в понятные и полезные инсайты, а затем направляет туда, где они действительно нужны. Такой подход позволяет объединить разрозненные технологии в единую, слаженную экосистему – будь то управление транспортом, городской средой или территориальными объектами. Причем работать платформа может как на существующей инфраструктуре, так и с нуля – при необходимости она помогает ее создать и адаптировать под конкретные задачи.

Фото: создано с помощью нейросети ChatGPT

А Paradox Engineering внедрила свою платформу Smart Urban Network в городе Сан-Леандро, США, заменив около 5 000 уличных фонарей на "умные" светодиодные лампы и внедрив систему мониторинга мусорных контейнеров, что позволило значительно сократить энергопотребление и улучшить управление отходами.

Развиваться по-старому – значит догонять. А вот внедрение технологий с самого начала – это возможность обогнать. Умные города не строятся за один день, но чем раньше начнется путь, тем быстрее жители почувствуют результат.

Партнерский материал