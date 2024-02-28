Жители "Умного города" в Акмолинской области пожаловались на "неумную" канализацию

В редакцию Zakon.kz обратилась собственница дома в городе Акколь Акмолинской области. Она заявила, что уже несколько лет в "Умном городе" протекает канализация и подтапливает местные дома, сообщает Zakon.kz.

"Город Акколь в Акмолинской области уникальным сделало то, что его в 2018 году признали "первым умным городом в Казахстане". В нем установили камеры, теплые остановки, интерактивные панели, экологические датчики, которые, к слову, на сегодняшний уже не все находятся в пригодном состоянии", – так начинается обращение читательницы.

А далее она раскрывает суть проблемы. Она заключается в утечке канализации, которая находится в пользовании центральной районной больницы и числится на балансе ГКП на ПХВ "Акколь-Горкомхоз" при акимате Аккольского района.

Фото: Zakon.kz/Карина Озерова

"С 2012 года жители близлежащих жилых домов не могут добиться от уполномоченных органов решения вопроса с постоянной аварийной утечкой канализационных отходов и сточных вод. Все это идет во дворы жилых домов, в погребах стоит вода, зимой превращается в каток вокруг дома. На протяжении 12 лет акимат обещает выделить средства из бюджета и заменить вышедшее из строя оборудование, но до сих пор вся система находится в аварийном состоянии", – указано в обращении.

Владелица дома в Акколе утверждает, что на регулярные жалобы коммунальщики отвечают, что ситуация либо "находится под контролем", либо, что канализация "работает в штатном режиме".

Фото: Zakon.kz/Карина Озерова

Мы обратились за комментарием в пресс-службу акима Акмолинской области. Ведомство скинуло ответ, согласно которому дома подтапливает не канализация.



"Акимат Аккольского района сообщает, что на данном участке имеются естественные водяные ключи, дом жительницы находится в низине. Для решения данного вопроса прочищается водоотводная канава протяженностью 300 м. Была организована бригада для обогрева водопропускной трубы, установлена водяная мотопомпа и приобретен водяной насос для откачки воды из погреба. Работа по оказанию помощи жительнице данного дома продолжается и находится на постоянном контроле", – говорится в ответе.

В свою очередь владелица дома сообщила, что уже обратилась с жалобой в Агентство РК по делам государственной службы.

Город Акколь, расположенный примерно в 100 км от Астаны, известен тем, что в 2019 году там внедрили систему Smart City стоимостью 2,5 млрд тенге. В городе с населением более 13 тыс. человек на улицах и в общественном транспорте появились камеры видеонаблюдения, бесплатный Wi-Fi. На смартфоны родителей стали приходить уведомления о том, когда их дети пришли в школу.