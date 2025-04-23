Аударыспақ: национальные виды спорта открывают горизонты для международного сотрудничества

Казахстанская команда заняла первое место на IV Чемпионате Азии по борьбе на лошадях среди семи стран ближнего и дальнего зарубежья.

Соревнования по национальному конному виду спорта, стремительно набирающему популярность не только в Казахстане, но и за его пределами, прошли в Алматинской области 21-22 апреля.

В чемпионате приняли участие спортсмены в возрасте от 18 лет из семи стран: Кыргызстана, России, Монголии, Венгрии, Китая, Узбекистана и Казахстана.

Всего около 100 участников в шести весовых категориях – от 60 кг и свыше 100 кг – боролись за титул сильнейшего.

Фото: Atasu Group

В итоге сложнейшей борьбы результаты в общем командном зачете выглядят таким образом:

1 место – Казахстан;

2 место – Китай и Монголия;

3 место – Кыргызстан.

Общий призовой фонд турнира составил 11 миллионов тенге. В каждой весовой категории спортсмены были награждены кубками, медалями, дипломами и денежными призами.

По словам организаторов, целями чемпионата являются: популяризация национальных конных видов спорта, отбор лучших спортсменов в состав национальных сборных и повышение уровня спортивного мастерства и квалификации участников.

Один из организаторов IV Чемпионата Азии – Всемирная Федерация по борьбе на лошадях, которая была создана в 2023 году, организация активно продвигает национальный спорт как в Казахстане, так и за его пределами. За короткое время федерация достигла впечатляющих результатов в продвижении и популяризации захватывающего вида спорта.

В 2024 году аударыспақ (борьба на лошадях) получила международное признание, войдя в официальную программу Всемирных игр кочевников.

Фото: Atasu Group

Одним из значимых шагов в развитии дисциплины стало проведение в июле 2023 года первого конгресса Всемирной федерации борьбы на лошадях в Алматы. В нем приняли участие делегации из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Китая, России, Венгрии, США и Турции.

На сегодняшний день национальная сборная Казахстана входит в число лидеров на мировой арене.

"Поздравляю победителей турнира с блестящими результатами, все участники показали впечатляющую игру, великолепную подготовку. Соперники были очень достойными. IV Чемпионат Азии по борьбе на лошадях стал ярким доказательством того, что наши национальные виды спорта объединяют народы и открывают новые горизонты для международного сотрудничества. Мы гордимся тем, что Казахстан не только принял этот престижный турнир, но и продемонстрировал высокие спортивные результаты. От имени федерации выражаю искреннюю благодарность всем участникам, тренерам, судьям, а также нашей команде организаторов за слаженную и профессиональную работу. Особая признательность спонсору турнира – "Нурбанку" – в лице господина Эльдара Сарсенова. Мы и впредь будем прилагать все усилия для популяризации аударыспака на международной арене и воспитания нового поколения чемпионов", – говорит президент Всемирной федерации аударыспақ, основатель крупного логистического холдинга Atasu Group Марат Жуман.

Аударыспақ – состязание всадников, одна из национальных спортивных игр, которая в большей степени относится к конному спорту, нежели к спортивной борьбе.

В аударыспаке участвуют два всадника и более. В ходе игры они стремятся стащить друг друга с коня, схватившись за руки. Самое главное в этой игре – устойчивость в седле и навыки управлению лошадью. Побеждает тот, кто свалит противника. Проводится на народных празднествах, гуляньях, а также как спортивное состязание. Аударыспак способствует развитию смелости, ловкости, умению управлять лошадью. Игра возникла у кочевников для поддержания физической формы воинов. Схожие с аударыспаком игры есть и у других народов Центральной Азии.

Фото: Atasu Group

В 1997 году в столице Венгрии – Будапеште – на конно-спортивном празднике победу в аударыспаке одержала команда Казахстана.