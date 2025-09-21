Лошади из области Абай обошли конкурентов на выставке

Лошади Байторы и Шойынкара из Бескарагайского района области Абай завоевали первое место на IV Республиканской выставке лошадей, сообщает Zakon.kz.

Главные особенности животных – высокая выносливость к любым климатическим условиям, крупное телосложение и мясо-молочная продуктивность. Лошади пригодны как для верховой езды, так и для упряжки, передает пресс-служба регионального акимата.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Байторы и Шойынкара, ставшие гордостью района, в 2022 году легли в основу формирования нового типа казахской лошади под названием "Бескарагайский". В селекционной работе приняли участие ученые Казахского национального аграрного университета города Алматы и университета имени Шакарима города Семей.

"Работа по выведению новых типов казахских лошадей методом скрещивания ведется с 1968 года", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Недавно Павлодарский областной суд взыскал почти три млн тенге с владельца двух лошадей, которые стали причиной ДТП.