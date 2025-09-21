#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
541.19
636.44
6.49
Общество

Лошади из области Абай обошли конкурентов на выставке

Лошади Бескарагайского района победили на выставке, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 04:30 Фото: пресс-служба акимата области Абай
Лошади Байторы и Шойынкара из Бескарагайского района области Абай завоевали первое место на IV Республиканской выставке лошадей, сообщает Zakon.kz.

Главные особенности животных – высокая выносливость к любым климатическим условиям, крупное телосложение и мясо-молочная продуктивность. Лошади пригодны как для верховой езды, так и для упряжки, передает пресс-служба регионального акимата.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Байторы и Шойынкара, ставшие гордостью района, в 2022 году легли в основу формирования нового типа казахской лошади под названием "Бескарагайский". В селекционной работе приняли участие ученые Казахского национального аграрного университета города Алматы и университета имени Шакарима города Семей.

"Работа по выведению новых типов казахских лошадей методом скрещивания ведется с 1968 года", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Недавно Павлодарский областной суд взыскал почти три млн тенге с владельца двух лошадей, которые стали причиной ДТП.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
От мяса до меда: аграрии из Абайской и Атырауской областей привезли в Астану 400 тонн продукции
12:54, 21 сентября 2025
От мяса до меда: аграрии из Абайской и Атырауской областей привезли в Астану 400 тонн продукции
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Как Астана отметила День города – фоторепортаж
18:01, 06 июля 2025
Как Астана отметила День города – фоторепортаж
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: