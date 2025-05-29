#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
509.26
574.75
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
509.26
574.75
6.46
Пресс-релизы

В Астане состоялась презентация казахского издания книги Си Цзиньпина

Аида Балаева , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 19:39 Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
В Астане в Назарбаев Университете состоялась презентация четырехтомного издания книги председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина "О государственном управлении".

В мероприятии приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Ху Хэпин, заместитель председателя Комитета по делам национальностей КНР Го Вэйпин, руководитель Главного управления по публикации и распространению зарубежной литературы КНР Ду Чжаньюань, чрезвычайный и полномочный посол КНР в Республике Казахстан Хан Чуньлинь.

Приветствуя собравшихся, Аида Балаева отметила важность двустороннего культурного сотрудничества.

"Китай для Казахстана – надежный друг, союзник и стратегический партнер. Вековая дружба, взаимное уважение и доверие, лежащие в основе наших отношений, способствуют нашему общему успешному развитию во всех направлениях. Взаимопонимание и высокий уровень доверия между руководителями наших государств являются залогом дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия. Представленная вашему вниманию книга является ценным источником информации для казахстанских читателей, стремящихся понять политический курс Китая, его подходы к обеспечению национального единства и стабильности, а также его долгосрочные стратегические цели. Фундаментальное произведение председателя Си Цзиньпина представляет собой важный труд для анализа позиций и роли Китая на международной арене", – отметила Аида Балаева. Книга посвящена философии и практике государственного управления КНР.

В ней изложены взгляды главы КНР на внутреннюю и внешнюю политику, экономические и социальные стратегии развития. Издание адресовано политологам, исследователям международных отношений, специалистам, интересующимся путями развития азиатских стран, исследователям китайского языка, культуры и общественного устройства Китая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Астана и Маскат подписали Соглашение об избежании двойного налогообложения
Пресс-релизы
19:43, Сегодня
Астана и Маскат подписали Соглашение об избежании двойного налогообложения
Номинации в шахматном "Оскаре" раздали в Астане
Пресс-релизы
09:37, Сегодня
Номинации в шахматном "Оскаре" раздали в Астане
В школах и колледжах Алматинской области запускают уроки "Закон и порядок"
Пресс-релизы
15:35, 27 мая 2025
В школах и колледжах Алматинской области запускают уроки "Закон и порядок"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: